Нещодавно стартував продаж телевізора-велетня від Redmi. Ця 98-дюймова модель Redmi Max 98 була доступною для покупки недовго – фанати розкупили усю партію за лічені хвилини.

Як передає Mydrivers, через деякий час після старту продажів телевізора Redmi заявила, що випуск цієї моделі підняв продажі пристроїв у своїй категорії в 10 разів.

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Деталі

Цікаво, що китайський бренд вже організував кілька етапів продажів моделі Redmi Max 98. І попит на телевізор не згасає.

В рамках чергового такого етапу усю партію з тисячі моделей Redmi Max 98 розкупили всього за 3 хвилини і 28 секунд.

Цікаво, що коштує ця модель зовсім не бюджетно. Його вартість на китайському ринку становить 2825 доларів (76 300 гривень).

Чим цікава модель

Redmi Max 98 отримав роздільну здатність 4К (3840 x 2160 пікселів) та охоплює 85% колірного простору NTSC. Екран отримав 192 зони підсвічування і підтримку технології MEMC, яка усуває розмиття зображення під час динамічних сцен.

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Телевізор отримав дуже тонкі рамки – 12,8 міліметра, що дає змогу збільшити робочу площину до 98,8%.

Пристрій працює на базі однокристальної системи, розроблену з використанням 12-нанометрового технологічного процесу. Тут передбачено 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті.