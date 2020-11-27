Дзвонити чи писати? Відповідати чи ігнорувати? Це доволі звичні запитання у наш цифровий час. І чим більше спілкування переходить в діджитал, тим більше уваги варто приділити етикету.

Месенджери захопили світ, їх надзвичайно багато. Спілкування в соцмережах – робоче чи приватне – займає чималу частину дня. Дивно, але багато людей досі не вміють використовувати чати і не знають цифровий етикет. Як це виправити – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Не відповідайте на повідомлення під час діалогу

Під час розмови або просто під час зустрічі із друзями гортати стрічку новин у соцмережах та відповідати на повідомлення – просто непристойно. Так ви демонструєте, що співрозмовник вам нецікавий. Тож вмикайте режим без звуку. Якщо ж відповідь термінова, то просто відійдіть. Так само працює і з телефонними дзвінками.

Не кладіть телефон на стіл

Класти телефон на стіл під час зустрічі у кафе, ресторанах чи просто на кухні – друге неприпустиме правило. Адже насамперед це негігієнічно. А коли на ваш телефон приходитимуть повідомлення, екран постійно блиматиме і відволікатиме співрозмовника. Людина також може подумати, що ви ґаджетозалежний.

Ніяких особистих тем

Під час наради чи зустрічі відповідати на особисті дзвінки, називати когось "котиком" чи "зайчиком" – ще одне неприпустиме правило. Також ми не радимо вам давати номер телефону третій особі без згоди людини.

Голосові повідомлення – особисті

Прослуховувати голосові повідомлення або ж шукати для цього навушники, коли навколо вам багато людей – неприйнятно. Радимо написати співбесіднику, що не можете зараз розмовляти. Або ж послухайте повідомлення вже після зібрання.

Бажано під час ділових зустрічей або просто зібрань – вимикайте телефон або ставте на беззвучний режим.



Ставте телефон на беззвучний режим під час зустрічі / Фото Unsplash

Цікаво! Оксфордський словник навіть ввів термін Fomo від англійської Fear of missing out, який означає страх втратити інформацію. Люди, які страждають цим розладом, "живуть" у мережі, боячись пропустити щось важливе. Іноді люди навіть відчувають "фантомні" вібрації.

Правила інтернет-листування

► Спробуйте без аудіоповідомлень. Уявіть, що вам треб згадати інформацію, а для цього доведеться переслухувати 10-хвилинне повідомлення. Серед цього потоку знайти, що шукали – не вдасться. Якщо ж без аудіо ніяк – напишіть хоча б про що воно.

► Поміщайтесь в одне повідомлення. Не зловживайте довірою та сповіщеннями людьми, які вас поки не заблокували.

► Зберігайте контекст. Користуйтесь реплаями, тобто відповідайте на конкретне повідомлення конкретної людини. Це дуже важливо у групових чатах.

► Не телефонуйте без домовленості. Право на раптовий дзвінок є тільки у мами, чоловіка чи дружити, дітей та героїв фільмів жахів. Попередьте, що передзвоните: так більше шансів, що у співрозмовника буде ввімкнений звук на телефоні.

► Не ховайтесь. Всіх дратує, коли людина в онлайні, але не відповідає на повідомлення понад добу. Якщо вам ніколи – напишіть, що побачили і відповісте потім.

► Запитуйте, що зручно співрозмовнику. Найкраще – запитувати людину, що їй зручніше – голосове повідомлення, текстове чи телефонний дзвінок.

Дивіться відео 24 каналу про цифровий етикет: