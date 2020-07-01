Поліція затримала 17-річного жителя Чернівців, якого підозрюють у викраденні кількох мільйонів персональних даних користувачів з усього світу. Після цього він продавав ці викрадені дані.

Як повідомили у кіберполіції, підліток атакував мережі міжнародних компаній, що займаються електронною комерцією.

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Як працювала схема

Хлопець використовував шкідливе програмне забезпечення. Після того, як він збирав чужі дані – продавав їх на хакерському форумі, а також через один з месенджерів.

Вдома у юного хакера провели обшуки та вилучили ПК, смартфони та флешки. Експерти встановили понад 300 тисяч текстових файлів з персональними даними мільйонів користувачів.

Що загрожує хлопцю

Підлітку вже оголосили про підозру. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, схожий інцидент трапився в Івано-Франківську. Там кіберполіція затримала хакера під ніком Sanix. Він на початку минулого року виклав на одному хакерському форумі продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйон унікальних паролів.

До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.