Netflix збирається поставити рекорд по кількості передплатників у цьому році і подолати історичну позначку в 200 мільйонів!

Компанія Netflix поділилась своїми результатами за минулий квартал, водночас визнавши, що помилилась у власних прогнозах, повідомляє 24 канал.

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Про що розповіли у компанії

За останній квартал до сервісу підключилися 2,2 мільйона користувачів при прогнозі в 2,5 мільйона. Зростання кількості передплатників Netflix різко сповільнилось протягом літніх місяців після бурхливого зростання навесні, коли підписатися на сервіс людей спонукала пандемія, через яку багато хто залишився вдома наодинці з телевізором.

Літній спад настав, коли все більше людей прагнули відволіктися від пандемії на відкритому повітрі, і основні американські професійні види спорту відновили ігри, пропонуючи альтернативу перегляду серіалів.

У звіті також є прогноз на четвертий квартал 2020 року, в ході якого Netflix сподівається залучити ще 6 мільйонів передплатників і таким чином подолати позначку в 200 мільйонів.

Якщо прогноз збудеться, то 2020 рік стане рекордним для сервісу. Попередній такий рекорд був поставлений у 2018 році, коли на стримінг підписалось 28,6 мільйонів людей.

Netflix сподівається, що у 2021 році світ оговтається від COVID-19, і зростання його абонентів повернеться до рівня до пандемії.