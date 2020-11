Аерокосмічні агентства Німеччини і Японії (DLR і JAXA) домовилися у 2024 році відправити до астероїда Фаетон спільну місію DESTINY+. Її головним завданням буде дослідження космічного пилу – як за траєкторією перельоту, так і в околицях пункту призначення.

Апарат покликаний допомогти вченим відповісти на питання: чи можуть частинки космічного пилу служити переносниками органічних молекул і яку роль вони могли зіграти у зародженні життя на Землі, а також яка частина цього пилу має галактичне походження, розповідає DLR.

Цікаво Україна долучається до програми NASA "Артеміда": ініціативи з освоєння Місяця

Куди відправлять DESTINY +

Місце призначення апарату DESTINY + – астероїд Фаетон. Його орбіта схожа на орбіту комети, крім того, на ньому фіксувалися викиди пилу, що дозволило астрономам класифікувати його як кам'яну комету, позбавлену летючих речовин. Фаетон примітний ще й тим, що він є материнським тілом для одного з найпотужніших метеорних потоків, відомих астрономам – Гемініди, пік активності якого припадає на середину грудня.

Що відомо про зонд DESTINY +

Зонд DESTINY + (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science) за конфігурації багато в чому нагадує "Хаябуса". Це 400-кілограмовий апарат з сонячними батареями розмахом більше 12 метрів. Як і "Хаябуса-2", він оснащений двигунами орієнтації, а також іонними двигунами, які у ролі робочого тіла використовують ксенон (його запас – 60 кілограм).



Апарат DESTINY + та спосіб закріплення його на ракеті

Коли запустять зонд

Запустити апарат передбачається в середині 2024 року за допомогою японської легкої твердопаливної ракети-носія "Епсілон-С" з космодрому Утіноура. Після запуску DESTINY + протягом декількох місяців буде поступово піднімати орбіту на іонних двигунах, після чого зробить гравітаційний маневр поряд з Місяцем і відправиться в переліт до Фаетону, який займе приблизно чотири роки.

У момент зближення відстань до Землі складе приблизно 1,7 астрономічної одиниці, апарат пролетить на дистанції приблизно в 500 кілометрів від астероїда з відносною швидкістю 33 кілометри на секунду. Приблизно через рік він повернеться до Землі, де зможе зробити ще один гравітаційний маневр і відправиться до іншої цілі, яка поки не визначена.