Компанія Microsoft святкує 25-річчя Windows 95. На честь ювілею софтмейкер випустив невеликий ролик, який демонструє еволюцію інтерфейсу популярної операційної системи.

Відео створене Microsoft зачіпає ключові елементи дизайну десктопної ОС, які здатні викликати ностальгію у користувачів зі стажем і дозволяють всім іншим оцінити, як змінювалася Windows протягом двох з половиною десятиліть.

Цікаво Відео дня: Microsoft присвятила яскравий ролик новим іконкам у Windows 10

У короткому 38-секундному відео компанія показала зміни, яких зазнавали за минулі роки знамените меню "Пуск", іконка "Кошика" і деякі штатні додатки та встановлені ігри, такі як "Косинка" й "Солітер". Не залишилася непоміченою і трансформація логотипу Windows, який складається з прапора в чотири сині квадрати, а також зміна дизайну панелі завдань.

Ювілейне відео до 25-річчя Windows 95:

Операційна система Windows 95 була представлена ​​24-серпня 1995 року. Актуальна версія ОС під назвою Windows 10 з'явилася двадцятьма роками пізніше – у липні 2015 року.

Реклама Windows 95 на старті системи:

Операційна система від Microsoft була шалено популярним продуктом. Люди збиралися у величезні черги та купували її по кілька штук.



Задоволений покупець в перший день продажів Windows 95

За перші п'ять тижнів з моменту запуску було продано 7 мільйонів копій ОС.

А ось так Білл Гейтс, Стів Балмер і команда запалювали на презентації під пісню Rolling Stones – Start Me Up. Ця пісня використовувалася в рекламному ролику для ТВ.

Презентація Windows 95:

Станом на сьогодні Microsoft продовжує розвивати поточну версію і ще не анонсувала її заміни, обмежуючись регулярними оновленнями.