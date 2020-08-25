25 років Windows 95: Microsoft показала як змінювася дизайн системи – відео
Компанія Microsoft святкує 25-річчя Windows 95. На честь ювілею софтмейкер випустив невеликий ролик, який демонструє еволюцію інтерфейсу популярної операційної системи.
Відео створене Microsoft зачіпає ключові елементи дизайну десктопної ОС, які здатні викликати ностальгію у користувачів зі стажем і дозволяють всім іншим оцінити, як змінювалася Windows протягом двох з половиною десятиліть.
Цікаво Відео дня: Microsoft присвятила яскравий ролик новим іконкам у Windows 10
У короткому 38-секундному відео компанія показала зміни, яких зазнавали за минулі роки знамените меню "Пуск", іконка "Кошика" і деякі штатні додатки та встановлені ігри, такі як "Косинка" й "Солітер". Не залишилася непоміченою і трансформація логотипу Windows, який складається з прапора в чотири сині квадрати, а також зміна дизайну панелі завдань.
Ювілейне відео до 25-річчя Windows 95:
Операційна система Windows 95 була представлена 24-серпня 1995 року. Актуальна версія ОС під назвою Windows 10 з'явилася двадцятьма роками пізніше – у липні 2015 року.
Реклама Windows 95 на старті системи:
Операційна система від Microsoft була шалено популярним продуктом. Люди збиралися у величезні черги та купували її по кілька штук.
Задоволений покупець в перший день продажів Windows 95
За перші п'ять тижнів з моменту запуску було продано 7 мільйонів копій ОС.
А ось так Білл Гейтс, Стів Балмер і команда запалювали на презентації під пісню Rolling Stones – Start Me Up. Ця пісня використовувалася в рекламному ролику для ТВ.
Презентація Windows 95:
Станом на сьогодні Microsoft продовжує розвивати поточну версію і ще не анонсувала її заміни, обмежуючись регулярними оновленнями.