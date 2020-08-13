Одразу три IT-компанії, що мають R&D-офіси в Україні, потрапили в відомий рейтинг Inc. 5000 USA за 2020 рік. Основний критерій для відбору – динаміка розвитку бізнесу.

Цей рейтинг публікує ділове видання Inc.

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Що відомо про компанії

Innovecs (1992 місце). Займається розробкою програмного забезпечення з R&D офісами в Києві та Миколаєві. За останні три роки прибуток Innovecs зріс одразу на 212%.

Altexsoft (2050 місце). Це американська компанія, що працює в сфері розробки програмного забезпечення та консалтингу для туристичного бізнесу. Її офіси є у Харкові, Львові та Кременчуці. Прибуток компанії зріс на 206%.

AMC Bridge (3317 місце). Компанія займається розробкою ПЗ у сферах САПР, інженерії, конструювання та виробництва. Її R&D-центри є у Дніпрі, Хмельницькому, Львові, Сумах та Чернівцях. Зростання прибутку за три роки відбулось на 113%.

"Список 2020 роки доводить, що незалежно від сектора, стрімкий розвиток бізнесу базується на фундаменті належного завзяття та вмінні використовувати всі можливості для досягнення успіху", – каже головний редактор Inc. Скотт Омеляну.

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Як відомо, до цього рейтингу можуть потрапити приватні компанії, які засновані в США. Темпи зростання розраховуються для компаній на підставі даних про річні доходи.