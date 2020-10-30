Компанія Loon побила власний рекорд з польоту повітряних куль в стратосфері. Пристрій компанії провів у повітрі 312 днів. Це на 89 днів довше, ніж раніше.

Компанія Loon є частиною Alphabet і займається забезпеченням доступу в інтернет у віддалених районах. Її ціллю є забезпечення доступу до мережі у тих областях, куди важко, або й неможливо прокласти дротовий інтернет, – розповідає Еngadget.

Цікаво SpaceX запустила відкритий бета-тест Starlink: відомі ціни на супутниковий інтернет Маска

Що відомо

Кулю спочатку запустили в Пуерто-Ріко, після чого направили в Перу, де вона протягом трьох місяців служила точкою доступу в мережу. Далі вона перелетіла через Південну Атлантику, Індійський океан і направилась у Мексику. За 10 місяців сумарний шлях склав 135 тисяч миль.

Технічний директор Loon Сальваторе Кандідо розповів, що цього вдалося досягти завдяки спеціально розробленому дизайну і використаним матеріалам. Перш ніж приступити до запуску, творці провели мільйони симуляцій. Це дозволило розробити оптимальну модель кулі та правильно розподілити навантаження. За словами Кандідо, деякі з випробуваних прототипів виглядали дуже дивно, через що жителі Кентукі помилково приймали ці апарати за НЛО.

Під час польоту інженери цілодобово стежать за телеметрією, щоб в майбутньому внести необхідні корективи в конструкцію. Крім того, навігаційна система визначає оптимальну висоту для польоту, щоб куля підтримувала необхідний рівень температури.

В компанії підкреслили, що збільшення тривалості польотів знизить вартість кожної льотної години. Крім цього, скоро вони зможуть надавати доступ до мережі в таких віддалених місцях, як Тихий океан.

Дивіться демонстрацію роботи кулі: відео