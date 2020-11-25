Дослідники з Американського хімічного товариства Biomaterials Science & Engineering розробили спосіб 3D-друку повнорозмірної моделі серця людини. Авторам розробки вдалося створити недорогий і зручний прототип людського органу для практики майбутніх лікарів.

Як стверджують автори, такий орган допоможе хірургам практикуватися і передбачити виникнення проблем перед складними операціями на серці, що призведе до покращення результатів їх роботи, пише eurekalert.

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Що відомо

3D-друк вже використовують для створення моделей органів, але матеріали, які при цьому задіюються, як правило, не відтворюють властивості натуральних тканин. Крім того, м'які тканини органів, такі як силіконові каучуки, часто руйнуються під час 3D-друку в повітрі.

Метод, який називається "оборотним вбудовуванням зважених гідрогелів довільної форми" (FRESH), включає в себе тривимірний друк м'яких біоматеріалів у ванні з желатиновою основою для підтримки крихких структур, які в іншому випадку зруйнувалися б на повітрі.

Раніше цей метод застосовувався лише для друку малих об'єктів, проте зараз його вирішили застосувати і до повнорозмірних органів. Вчені використали альгінат – недорогий матеріал, виготовлений з морських водоростей, має такі ж механічні властивості, що і серцева тканина. Потім вони наклали шви на шматок альгінату, який тримався навіть в розтягнутому стані, що дозволяє припустити, що хірурги можуть практикуватися в зшиванні моделі серця, зробленої з цього матеріалу.

За словами дослідників, цей метод також може бути застосований для друку інших реалістичних моделей органів, таких як нирки або печінка.

Дивіться звіт про розробку: відео