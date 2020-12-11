Фахівці Microsoft виявили низку шкідливих програм, алгоритм яких дає змогу нейтралізувати вбудовані механізми захисту відразу декількох популярних браузерів. Про це розповіли у звіті, присвяченому питанням IT-безпеки.

Як кажуть експерти Microsoft, новий хакерський інструмент може встановлювати сторонні розширення без відома користувача. Після цього шкідливе ПЗ заспамлює вікна веб-оглядача рекламою на місці пошукової видачі.

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Детальніше

Цей вірус отримав назву Adrozek. Він пов'язаний з ботнетом на базі 159 доменів, які в сумі містять близько 17 300 унікальних URL-адрес. Всього мережа має 15 000 варіацій шкідливого ПЗ.

Як кажуть експерти, цей вірус запустили у травні цього року, а пік поширення припав на серпень. Тоді щодня вірус вражав близько 30 тисяч пристроїв.

Хто постраждав

Хакерська атака зачепила браузери Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge і Яндекс. Мета зловмисників – додавання реклами в результати пошуку для монетизації.

При цьому вірус змінює налаштування безпеки, відкриваючи необмежений доступ до завантаження розширень і показу реклами.

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Adrozek потрапляє на ПК за допомогою виконуваного файлу з попереднім приміщенням в тимчасову папку Windows. Після закінчення інсталяції шкідливе ПЗ маскується під додатки QuickAudio.exe, Audiolava.exe або Converter.exe.

Найефективнішим засобом боротьби експерти називають спеціалізоване ПО, що використовує технології машинного навчання.