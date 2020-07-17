Напередодні радник мера Києва Максим Бахматов оголосив, що тимчасово йде з посади. Одним зі своїх найбільших досягнень під час роботи в КМДА він назвав запуск швидкісного інтернету в метро та тунелях міста. І заявив, що до кінця року мережа 4G буде доступна на всіх 53 станціях підземки.

У програмі "Є питання" на 24 каналі він розповів, що наразі кожен киянин вже може відчувати швидкісний інтернет в метро та в тунелях.

Зверніть увагу У Києві планують запустити оплату за проїзд банківською карткою: коли саме

Максим Бахматов зазначив, що протягом 8 років, з 2012 року, ключові компанії "Київстар", lifecell, Vodafone намагалися безкоштовно побудувати мережу 3G. Однак їм цього не дали.

Згодом вони спробували зробити це з мережею 4G, однак тоді їм теж не дали дозвіл. Адже, за словами радника Кличка, ніхто не міг нормально співпрацювати з інвестиціями у 540 мільйонів гривень.

Я взявся за це. Разом з Київрадою, мером, Кабміном ми це зробили приблизно за 12 тижні. Не 8років, а 12 тижнів,

– наголосив він.

Відтак тепер кожен киянин може використовувати інтернет, працювати, дзвонити, слухати, музику, читати книжки вже на 9 станціях і 8 тунелях.

Він анонсував, що до Дня Незалежності на всіх центральних станціях запрацює мережа 4G. До кінця року – всі 53 станції, 72 виходи та тунелі будуть зроблені.

Що відомо про запуск 4G в київському метро

12 березня Київрада дозволила мобільним операторам Lifecell, Vodafone та "Київстар" запустити інтернет на всіх станціях та шляху прямування поїздів метро.

На запуск 4G в київському метро сумарно витратили 20 мільйонів гривень. Тендер на будівництво мережі в підземці Києва виграла компанія Huawei. Першою станцією, ​​на якій запрацював 4G, стало "Академмістечко".

З 3 липня швидкісний інтернет працює на таких станціях:

"Житомирська";

"Святошин";

"Героїв Дніпра";

"Мінська";

"Оболонь";

"Сирець";

"Дорогожичі";

"Лук'янівська".

Відзначимо, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.

Максим Бахматов про запуск 4G на всіх станціях метро Києва: відео