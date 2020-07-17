Коли 4G запрацює на всіх станціях метро Києва
Напередодні радник мера Києва Максим Бахматов оголосив, що тимчасово йде з посади. Одним зі своїх найбільших досягнень під час роботи в КМДА він назвав запуск швидкісного інтернету в метро та тунелях міста. І заявив, що до кінця року мережа 4G буде доступна на всіх 53 станціях підземки.
У програмі "Є питання" на 24 каналі він розповів, що наразі кожен киянин вже може відчувати швидкісний інтернет в метро та в тунелях.
Максим Бахматов зазначив, що протягом 8 років, з 2012 року, ключові компанії "Київстар", lifecell, Vodafone намагалися безкоштовно побудувати мережу 3G. Однак їм цього не дали.
Згодом вони спробували зробити це з мережею 4G, однак тоді їм теж не дали дозвіл. Адже, за словами радника Кличка, ніхто не міг нормально співпрацювати з інвестиціями у 540 мільйонів гривень.
Я взявся за це. Разом з Київрадою, мером, Кабміном ми це зробили приблизно за 12 тижні. Не 8років, а 12 тижнів,
– наголосив він.
Відтак тепер кожен киянин може використовувати інтернет, працювати, дзвонити, слухати, музику, читати книжки вже на 9 станціях і 8 тунелях.
Він анонсував, що до Дня Незалежності на всіх центральних станціях запрацює мережа 4G. До кінця року – всі 53 станції, 72 виходи та тунелі будуть зроблені.
Що відомо про запуск 4G в київському метро
12 березня Київрада дозволила мобільним операторам Lifecell, Vodafone та "Київстар" запустити інтернет на всіх станціях та шляху прямування поїздів метро.
На запуск 4G в київському метро сумарно витратили 20 мільйонів гривень. Тендер на будівництво мережі в підземці Києва виграла компанія Huawei. Першою станцією, на якій запрацював 4G, стало "Академмістечко".
З 3 липня швидкісний інтернет працює на таких станціях:
- "Житомирська";
- "Святошин";
- "Героїв Дніпра";
- "Мінська";
- "Оболонь";
- "Сирець";
- "Дорогожичі";
- "Лук'янівська".
Відзначимо, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.
Максим Бахматов про запуск 4G на всіх станціях метро Києва: відео