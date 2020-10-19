Фінська Nokia отримала контракт на реалізацію проєкту розгортання мережі 4G на Місяці. За кошти, отримані від NASA, планують зробити крок до освоєння супутника та довготривалого перебування на ньому астронавтів.

Про плани компанії Nokia повідомляє Еngadget з посиланням на представника NASA.

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Що відомо про місію

Компанія отримала від NASA 14,1 мільйона доларів на реалізацію.

Джим Рейтер, представник NASA з технологій космічних польотів, розказав, що Nokia створить бездротову мережу, яка об'єднає користувачів на великих відстанях один від одного, забезпечить зв'язком місячні модулі, апарати та об'єкти інфраструктури, в тому числі зв'язок із космічними кораблями.

Завдяки фінансуванню NASA, Nokia розгляне, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища для підтримки надійного високошвидкісного зв'язку,

– сказав Рейтер.

У підсумку хочуть створити на Місяці базу для довготривалого перебування астронавтів. Завершити повинні до 2028 року. А повернути людину на супутник Землі NASA планує вже у 2024 році.

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