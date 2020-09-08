У серпні фахівці підключили до мережі 4G 2377 населених пунктів. Це рекордна кількість містечок. підключених до мережі, з початку 2020 року.

Про це повідомили у пресслсужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Таким чином 512966 українців отримали доступ до 4G. Загалом, до Тепер до 4G підключено 18794 населених пунктів по всій Україні.

Більшість з них підключено до 4G у діапазоні 900 МГц.

Саме завдяки можливості працювати у цьому діапазоні частот оператори можуть швидше покривати Україну високошвидкісним мобільним інтернетом.

Детальніше про проєкт

Покриття розпочали із західних областей України. А вже у серпні почали працювати і в центральній частині, зокрема у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

При цьому у вересні 4G мережа запрацює в Одеській та Київській областей.

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При цьому вже до кінця 2020 року швидкісний мобільний інтернет має стати доступним для жителів таких областей: