4G отримала рекордна кількість населених пунктів України
У серпні фахівці підключили до мережі 4G 2377 населених пунктів. Це рекордна кількість містечок. підключених до мережі, з початку 2020 року.
Про це повідомили у пресслсужбі Міністерства цифрової трансформації.
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Таким чином 512966 українців отримали доступ до 4G. Загалом, до Тепер до 4G підключено 18794 населених пунктів по всій Україні.
Більшість з них підключено до 4G у діапазоні 900 МГц.
Саме завдяки можливості працювати у цьому діапазоні частот оператори можуть швидше покривати Україну високошвидкісним мобільним інтернетом.
Детальніше про проєкт
Покриття розпочали із західних областей України. А вже у серпні почали працювати і в центральній частині, зокрема у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.
При цьому у вересні 4G мережа запрацює в Одеській та Київській областей.
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При цьому вже до кінця 2020 року швидкісний мобільний інтернет має стати доступним для жителів таких областей:
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Дніпропетровська,
- Херсонська,
- Харківська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська.