Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про розширення покриття мережі 4G-інтернету в Україні. Так, у вересні швидкісний інтерент з'явився у 1211 населених пунктах.

Загалом у вересні до 4G підключили 1211 населених пунктів, повідомляється на фейсбук-сторінці Міністерства цифрової політики України.

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Деталі

Мережею 4G тепер можуть користуватись у 19 360 населених пунктах по всій території Україні. Протягом минулого місяця оператори проводили підключення у таких областях:

Вінницькій,

Одеській,

Київській,

Черкаській.

Найближчим часом плануються підключення у Полтавській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Кіровоградській областях. А вже у листопаді послугу отримають Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська.