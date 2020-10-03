4G в Україні: скільки населених пунктів отримали швидкісний інтернет у вересні
Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про розширення покриття мережі 4G-інтернету в Україні. Так, у вересні швидкісний інтерент з'явився у 1211 населених пунктах.
Загалом у вересні до 4G підключили 1211 населених пунктів, повідомляється на фейсбук-сторінці Міністерства цифрової політики України.
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Деталі
Мережею 4G тепер можуть користуватись у 19 360 населених пунктах по всій території Україні. Протягом минулого місяця оператори проводили підключення у таких областях:
- Вінницькій,
- Одеській,
- Київській,
- Черкаській.
Найближчим часом плануються підключення у Полтавській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Кіровоградській областях. А вже у листопаді послугу отримають Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська.
Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо покращення якості мобільного інтернету. Зокрема повідомлялось про впровадження технології 5G.
Постанова також передбачає визначення мінімально можливої швидкості інтернету, яку зможуть отримувати користувачі від операторів.