В Україні покриття 4G стає дедалі кращим. Так, на сьогодні 21 141 місто та село в Україні вже мають інтернет нового покоління.

Сайт 24 каналу розповідає, як працює мобільний інтернет в Україні та коли він з’явиться на дорогах і у поїздах.

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Як 4G працює зараз в Україні

Головні цілі на найближчі роки це:

перевести 100% всіх державних послуг в онлайн;

навчити базовій цифровій грамотності 6 мільйонів українців;

збільшити кількість, частку ІТ у ВВП країни до 10% (наразі ця частка складає близько 3,7-4,2%);

забезпечити 95% українців високошвидкісним інтернетом.

У Мінцифрі також додали, що до 1 липня 2023 року хочуть забезпечити покриттям високошвидкісного інтернету усі міжнародні дороги в країні, а до 1 липня 2024 року – усі національні дороги.

З 1 липня 2020 року отримали краще покриття 4G більше 5,4 мільйонів українців у 9,1 тисячах населених пунктах. Дуже цікаво, що 1,7 мільйонів українців взагалі вперше отримали доступ до 4G. Взагалі на сьогодні 21 141 місто та село в Україні вже мають покриття 4G, – зазначив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації.

Навіщо потрібен запуск 4G на нових частотах

У липні 2020 року Володимир Зеленський розпорядився видати 4G-ліцензії на діапазон 800-900 МГц і забезпечити всю територію Україні якісним мобільним інтернетом до кінця цього року. На той момент компанія Київстар була власником самого великого пакету цих частот, їй належали ліцензії більше, ніж на половину спектру.

Але у НКРЗІ (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) запропонували перерозподілити ці радіочастоти між всіма операторами мобільного зв'язку.

Нагадаємо, що частоти в діапазоні 900 МГц дозволяють покривати швидкісним інтернетом великі площі, до того ж, на таких частотах проникнення інтернету набагато краще.

На сьогодні є тільки чотири країни в Європі, де такий проєкт було реалізовано. Цей проєкт досить складний, бо колись у 90-х роках, коли розподіляли частоти, ніхто не думав, що через 20 років буде можливість розвивати у цьому діапазоні нові технології, – зазначив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

Ольга Устинова, генеральна директорка компанії Vodafone Україна, зазначила, що проєкт LTE 900 – дуже амбіційний, а Україна тут дійсно нікого не наздоганяє. Наприклад, у Великобританії Vodafone разом з іншими операторами також погодили галузеву стратегію і до 2025 року вони зобов’язалися покрити 95% населення інтернетом. Тобто у нас це відбудеться швидше, ніж у Британії.

Якщо говорити про інвестиції, то лише цей проєкт LTE 900 буде потребувати 4 мільярди гривень інвестицій. Це величезна сума, – каже Устинова.

Вона додала, що зараз у середньому на одного абонента в Україні швидкість 4,4 Мбіт/с і це майже у два з половиною рази більше ніж те, під чим оператори підписалася у ліцензійних умовах.

Ми домовилися про шерінг. Всі оператори усвідомлюють, що в деяких населених пунктах і на деяких дорогах не має сенсу будувати по три мережі, що є сенс включити розумну історію з інвестиціями, є сенс шерити мережі, – зазначила Устинова.

Вона також підкреслила, що оператори дуже чекають від держави дозволу на запуск спектрального шерінга, який дозволить їм ділитися не тільки пасивною інфраструктурою, а й її активною частиною.

Ми побудували мережу (LTE 900) в 359 населених пунктах. До кінця року lifecell планує мати 4G покриття в 900 стандарті в 800 населених пунктах і продовжувати нарощувати цю мережу в наступні роки, – повідомив Дмитро Дзябура, директор з продажів та відносин з клієнтами компанії lifecell.

До 2024 року планують забезпечити покриттям інтернету більшість доріг в країні / Фото Міністерство цифрової трансформації

Коли 4G з’явиться на дорогах та залізниці

Олександр Животовський, голова НКРЗІ, зазначив, що запровадження якісного інтернету на залізниці – повинно бути пріоритетним питанням для "Укрзалізниці". Він наголосив, що існує багато технічних складнощів.

До того, як в Україні з’явився інтернет на LTE 900, все працювало на інших частотах, а ті інші частоти просто не пробивали залізний вагон, – каже Животовський.

Ольга Устинова зазначила, що разом з Мінцифрою вони вже проводили пілотні випробування запровадження інтернету на залізниці. Також вона каже, що це суто збитковий проєкт, який потребує розробки моделі інвестицій.

Михайло Федоров зазначив, що до середини грудня планують розробити стратегічний план покриття доріг та залізничних шляхів.

Ми хочемо в наступному році сфокусуватися на покритті доріг і стратегічних трас, це дуже важливо. Тому що поки ми покриваємо маленькі села і міста, і у нас залишається проблема стратегічних трас, а розвивати цифрову державу без цього неможливо. Тому ми разом з операторами шукаємо шлях, як в наступному році фокусуватися саме на цьому питанні, — заявив Федоров.

Дмитро Дзябура додав, що запуск мережі на частотах 900 МГц вже покращить існуюче покриття у поїздах. Тому що більшість гілок "Укрзалізниці" проходить поряд з дорогами і покриття доріг покращить покриття в поїздах.