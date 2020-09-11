4G запрацював на Говерлі та озері Синевир
Український мобільний оператор Київстар запустив покриття мережі 4G на озері Синевир та на схилах Говерли. Для цього оператор встановив базову станцію на висоті 1280 метрів.
Як розповіли у пресслужбі Київстар, ця станція працює на частотах 1800 МГц. Це дало змогу забезпечити середню швидкість інтернету більше 40 Мбіт/c, передає Інтерфакс-Україна.
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Як розповіли у Київстарі, лише у липні 2020 року на Синевирі зафіксували понад 9 тисяч абонентів оператора. Вони витратили 7,7 тисяч ГБ мобільного трафіку.
На схилах Говерли в липні інтернетом користувалося 6,5 тисяч абонентів, які витратили разом 1,3 тисяч ГБ трафіку.
Також в оператора кажуть, що розширення 4G у туристичних місцях є важливим кроком для підтримки внутрішнього туризму в Україні. Це стало частиною меморандуму про співпрацю, який підписали кілька мобільних операторів з Держагентством з розвитку туризму.
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Загалом Київстар встановив майже 13 тисяч базових станцій 4G і запустив мобільний інтернет майже в 14 тисяч населених пунктів.