Український мобільний оператор Київстар запустив покриття мережі 4G на озері Синевир та на схилах Говерли. Для цього оператор встановив базову станцію на висоті 1280 метрів.

Як розповіли у пресслужбі Київстар, ця станція працює на частотах 1800 МГц. Це дало змогу забезпечити середню швидкість інтернету більше 40 Мбіт/c, передає Інтерфакс-Україна.

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Як розповіли у Київстарі, лише у липні 2020 року на Синевирі зафіксували понад 9 тисяч абонентів оператора. Вони витратили 7,7 тисяч ГБ мобільного трафіку.

На схилах Говерли в липні інтернетом користувалося 6,5 тисяч абонентів, які витратили разом 1,3 тисяч ГБ трафіку.

Також в оператора кажуть, що розширення 4G у туристичних місцях є важливим кроком для підтримки внутрішнього туризму в Україні. Це стало частиною меморандуму про співпрацю, який підписали кілька мобільних операторів з Держагентством з розвитку туризму.

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Загалом Київстар встановив майже 13 тисяч базових станцій 4G і запустив мобільний інтернет майже в 14 тисяч населених пунктів.