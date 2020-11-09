Попри те, що 5G є наступним поколінням мережі 4G, та багато експертів припускали, що 5 покоління не матиме такої популярності. Мовляв, пересічний користувач не потребує такої швидкості інтернету, і не готовий платити ще більше. Однак, у Qualcomm спростовують таку ідею.

Під час форуму Tianyi Intelligent Ecological Industry Summit генеральний директор Qualcomm Стів Моленков заявив, що попит на 5G виявився прогнозовано високим, передає Gizchina.

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Загалом, у форумі взяли участь такі відомі виробники, як Huawei, ZTE, MediaTek, Samsung, Xiaomi та China Telecom.

Бездротовий зв'язок став відмінною технологією підключення, тому комерціалізація 5G прискорюється, як і очікувалося, – каже Моленков.

Витіснить 4G

Стів Моленков додав, що в 2022 році світові поставки смартфонів з підтримкою 5G досягнуть 750 мільйонів одиниць. Крім того, до 2023 року кількість підключень 5G в світі перевищить мільярд.

При цьому вже до 2025 року кількість глобальних підключень 5G наблизиться до 3 мільярдів, і на трафік 5G припадатиме 45% глобального трафіку даних мобільних мереж.

Таким чином 5G буде набирати популярність набагато швидше, ніж 4G свого часу і вже незабаром витіснить позиції 4G.