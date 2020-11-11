Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні мережі 5G. Вже до кінця 2021 року має провести тендер на видачу ліцензій.

За планом, тендер на видачу ліцензій 5G має відбутись у жовтні 2021 року. Згідно з планом, у жовтні 2021 року буде оголошено конкурс або Це відбудеться за умови конверсії радіочастот, передає Rbc.ua.

До теми Наскільки небезпечною для здоров'я є мережа 5G

А у грудні визначать переможців цього тендеру. Вони повинні будуть виконати всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

Основними функціональними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий доступ до інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні комунікації),

– сказано у пояснювальній записці до проєкту.

Також у документі сказано, що впровадження 5G в Україні створить нові умови для розвитку економіки.

Як відомо, на ринку вже багато пристроїв, що останщені підтримкою 5G. Однак, покриття мережі 5 покоління є лише в окремих містах світу. Щоправда, в українців неоднозначне ставлення до цього покоління мобільного інтернету.

5G в Україні

Нагадаємо, минулого року в Україні створили петицію з проханням заборонити використання технології 5G в Україні через "вкрай негативний її впливу на здоров'я". Прикро, але петиція набрала необхідну кількість голосів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, зазначивши, що при впровадженні технології 5G врегульовані гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання і тоді вона не несе шкоди здоров'ю людини.