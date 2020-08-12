5G в Україні: Рудик розповіла, коли чекати п'яте покоління мобільних мереж
В Україні вже давно обговорюють підключення 5G. П'яте покоління мобільних мереж – це у десять разів швидша передача даних. Також 5G забезпечує ідеальний сигнал і дозволяє працювати 1 мільйону пристроїв на 1 квадратний кілометр. Однак коли ж в Україні вже запровадять це покоління мереж – читайте далі.
Глава партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю програмі "БЕЗмаски шоу" на 24 каналі пояснила, що вона з колегами зараз працює над тим, аби зробити вільний доступ до інтернету для всіх людей.
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"У нас вже є законодавство, яке відрегулює ринок так, що провайдерам буде вигідно робити інтернет в тих місцях, де зараз їх немає", – зауважила Рудик.
Однак вона уточнила, що запровадження 5G – це зовсім інше питання. Воно дуже складне. За словами Рудик, в Україні вже говорять про ліцензію на 5G, однак є один нюанс.
Зробити так, щоб такі ліцензії продавались максимально прозоро – буде важко,
– заявила голова партії.
Як ствердила Рудик, коли запроваджували 3G і 4G – теж було дуже складно. Однак все-таки це вдалося зробити. "І зараз вдасться. Просто хочемо, щоб держава отримала найбільше від цього", – підсумувала нардепка.
► Коли варто чекати на 5G
Вона пояснила, що важко передбачити, коли саме п'яте покоління мобільних мереж запровадять в Україні. "Я вам не буду брехати, що наступного року в Україні буде 5G. Я думаю, це більше часу займе", – сказала Рудик.
Читайте першу частину інтерв'ю з Кірою Рудик у програмі "БЕЗмаски шоу" про те, куди подівся Вакарчук та чи розпустить Зеленський Раду – на 24 каналі о 18:15.