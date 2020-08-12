В Україні вже давно обговорюють підключення 5G. П'яте покоління мобільних мереж – це у десять разів швидша передача даних. Також 5G забезпечує ідеальний сигнал і дозволяє працювати 1 мільйону пристроїв на 1 квадратний кілометр. Однак коли ж в Україні вже запровадять це покоління мереж – читайте далі.

Глава партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю програмі "БЕЗмаски шоу" на 24 каналі пояснила, що вона з колегами зараз працює над тим, аби зробити вільний доступ до інтернету для всіх людей.

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"У нас вже є законодавство, яке відрегулює ринок так, що провайдерам буде вигідно робити інтернет в тих місцях, де зараз їх немає", – зауважила Рудик.

Однак вона уточнила, що запровадження 5G – це зовсім інше питання. Воно дуже складне. За словами Рудик, в Україні вже говорять про ліцензію на 5G, однак є один нюанс.

Зробити так, щоб такі ліцензії продавались максимально прозоро – буде важко,

– заявила голова партії.

Як ствердила Рудик, коли запроваджували 3G і 4G – теж було дуже складно. Однак все-таки це вдалося зробити. "І зараз вдасться. Просто хочемо, щоб держава отримала найбільше від цього", – підсумувала нардепка.

► Коли варто чекати на 5G

Вона пояснила, що важко передбачити, коли саме п'яте покоління мобільних мереж запровадять в Україні. "Я вам не буду брехати, що наступного року в Україні буде 5G. Я думаю, це більше часу займе", – сказала Рудик.

До теми. В Україні не всі позитивно сприймають запровадження 5G. Розповсюджуються фейки, що COVID-19 передається через сигнал 5G. Також люди вважають, що 5G шкідливий і навіть передає онкологічні захворювання. Більше про те, чому все не так страшно – читайте тут.

Читайте першу частину інтерв'ю з Кірою Рудик у програмі "БЕЗмаски шоу" про те, куди подівся Вакарчук та чи розпустить Зеленський Раду – на 24 каналі о 18:15.