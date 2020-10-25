Технологія 5G не так давно почала виходити на глобальний ринок. Тому ціна пристроїв, що її підтримують починається від 350 доларів. Компанія Reliance Jio пообіцяла змінити це вже в наступному році.

На мобільному ринку є багато смартфонів, що підтримують мережі 5G, але в основному їх вартість перевищує 350 доларів, пише видання Gizmochina.

Цікаво iPhone 12: ціна та старт продажів смартфонів в Україні

Що відомо про плани компанії

Reliance Jio на ринку телекомунікацій з вересні 2016 року. Тоді вони оголосили про дуже доступні ціни на пристрої 4G. У вересні ж цього року глава Jio Мукеш Амбані заявив, що компанія готується запустити в Індії послугу 5G світового класу. Свіжий звіт Еconomic Times показує, що Reliance Jio планує запустити телефон з підтримкою 5G за ціною 2500 рупій. Це близько 34 доларів.

Jio хоче створити пристрій вартістю менше 5000 рупій. Коли ми збільшуємо продажі, ціна може становити від 2500 до 3000 рупій (34-41 долар),

– заявив офіційний представник компанії Reliance Jio.

В даний час OnePlus Nord за ціною 24 999 рупій є найдешевшим смартфоном 5G в Індії. Незважаючи на те, що різні компанії випускають в Індії флагманські та телефони верхнього середнього класу з підтримкою 5G, вона ще не стала країною, яка готова до 5G.

Актуально У Google Chrome з'явилася корисна функція для роботи з великою кількістю вкладок

Уряд Індії ще не виділив потрібні частоти постачальникам телекомунікаційних послуг для проведення випробувань мереж 5G. Тим часом Reliance Jio працює над власним обладнанням 5G і в даний час чекає розподілу спектру від Департаменту телекомунікацій.

Очікується, що перший телефон Jio з підтримкою 5G дебютує наступного року.