Ювілей польоту в космос собак Білки та Стрілки відбувся в середу, 19 серпня. Легендарна місія стартувала шістдесят років тому. Собаки провели на навколоземній орбіті понад добу. Космічний корабель за цей час сімнадцять разів обернувся навколо Землі і здійснив успішну посадку. Однак собаки в космосі були не одні та не перші, розповідаємо цікаві факти історичної місії.

Після історичного польоту собаки стали космічними "рок-зірками" – про них знали в усьому світі. Для них влаштовували прес-конференції, возили на прийоми та показували в школах, розповідає 24 канал. Однак успішному запуску передувало кілька невдач. Яким був політ Білки та Стрілки розповідаємо для вас найцікавіші деталі.

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З чого все почалося

Запуск на орбіту живих істот був необхідним етапом у підготовці польоту людини в космос. Дослідження почали проводити ще у 1940-х роках, їх ініціатором став ідомий український конструктор Сергій Корольов. Спершу вибирали між мавпами та собаками. Після довгих обговорень на роль піддослідних все ж обрали останніх. Собаки обходилися набагато дешевше, вони легше тренувалися і простіше переносили тривалий період бездіяльності.

Хто такі Білка та Стрілка

Першими космонавтами стали звичайні вуличні дворняжки. Важливою умовою було не лише відмінне здоров'я собак, але й вага та зріст. Відбирали з короткошерстих особин, які були не не важчі як шість кілограмів і не вищі ніж тридцять п'ять сантиметрів.



Білка та Стрілка перед польотом

Цікавий факт! Білка та Стрілка були третім собачим екіпажем, що відправлялися на орбіту. Космічним піонером у 1957 році стала собака Лайка, запущена "в один кінець" на апараті "Супутник-2". Уже після чотирьох витків навколо Землі собака померла від перегріву: температура в камері, де вона перебувала, піднялася до 40 градусів Цельсія, і знизити її можливості не було. Ще один собачий екіпаж – Чайка і Лисичка – загинув 28 липня 1960 року. На 19-й секунді після старту у ракети-носія зруйнувався бічний блок першого ступеня, після чого вона впала і вибухнула. Білка й Стрілка були дублерами Чайки і Лисички.

Перед польотом собак очікували активні тренування. Їх привчали до одягу, автоматичної годівниці, тривалого перебування в невеликому замкнутому просторі. Їх тестували на центрифузі і вібростенді.

Мета польоту

Метою експерименту було провести добовий орбітальний політ і повернути собак на Землю в спусковому апараті. Про всяк випадок тварин готували до 8-добової подорожі.

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Старт!

19 серпня 1960 року об 11:44 за київським часом з космодрому Байконур, зі стартового комплексу № 1 було здійснено запуск космічного корабля-супутника на орбіту. Підготовкою корабля до запуску керував особисто Сергій Корольов.



Капсула в якій перебували тварини (Меморіальний музей космонавтики)

Собаки були в космосі не одні

Крім Білки і Стрілки в катапультованому контейнері знаходилися 12 мишей, комахи, рослини, грибкові культури, насіння кукурудзи, пшениці, гороху, цибулі, деякі види мікробів та інші біооб'єкти. А за межами контейнера в кабіні корабля були розміщені 28 лабораторних мишей та 2 білі щури.

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Корабель з собаками на борту здійснив 17 повних обертів навколо Землі. Стрілка відчувала себе нормально, Білка після четвертого витка стала вкрай неспокійною, метушилася і намагалася звільнитися від елементів кріплення, що свідчило про погіршення її самопочуття. Жодних відхилень у поведінці післяполітні аналізи не виявили. Саме поведінка Білки призвела до рішення провести лише одновитковий політ за участю людини.

Саме політ Білки і Стрілки дав змогу зробити висновки про можливість людини здійснити орбітальний політ навколо Землі. В ході місії були отримані унікальні наукові дані про вплив факторів космічного польоту на фізіологічні, біохімічні, генетичні та цитологічні системи тварин і рослин.

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Життя після польоту

Після завершення історичної місії легендарні собаки жили у вольєрі Інституту авіаційної та космічної медицини, звідки їх возили на покази в дитячі сади, школи і дитячі будинки. Через кілька місяців Стрілка принесла потомство – шість абсолютно здорових щенят. Одного з них – самку на ім'я Пушинка – Хрущов подарував дружині Президента США Джона Кеннеді Жаклін та їх дочці Керолайн.

Білка та Стрілка дожили до глибокої старості і померли природною смертю. Опудала собак наразі перебувають у Меморіальному музеї космонавтики.



Опудала Білки та Стрілки в Меморіальному музеї космонавтики