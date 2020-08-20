60 років тому Білка та Стрілка відправилися в космічний політ: цікаві факти місії
Ювілей польоту в космос собак Білки та Стрілки відбувся в середу, 19 серпня. Легендарна місія стартувала шістдесят років тому. Собаки провели на навколоземній орбіті понад добу. Космічний корабель за цей час сімнадцять разів обернувся навколо Землі і здійснив успішну посадку. Однак собаки в космосі були не одні та не перші, розповідаємо цікаві факти історичної місії.
Після історичного польоту собаки стали космічними "рок-зірками" – про них знали в усьому світі. Для них влаштовували прес-конференції, возили на прийоми та показували в школах, розповідає 24 канал. Однак успішному запуску передувало кілька невдач. Яким був політ Білки та Стрілки розповідаємо для вас найцікавіші деталі.
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З чого все почалося
Запуск на орбіту живих істот був необхідним етапом у підготовці польоту людини в космос. Дослідження почали проводити ще у 1940-х роках, їх ініціатором став ідомий український конструктор Сергій Корольов. Спершу вибирали між мавпами та собаками. Після довгих обговорень на роль піддослідних все ж обрали останніх. Собаки обходилися набагато дешевше, вони легше тренувалися і простіше переносили тривалий період бездіяльності.
Хто такі Білка та Стрілка
Першими космонавтами стали звичайні вуличні дворняжки. Важливою умовою було не лише відмінне здоров'я собак, але й вага та зріст. Відбирали з короткошерстих особин, які були не не важчі як шість кілограмів і не вищі ніж тридцять п'ять сантиметрів.
Білка та Стрілка перед польотом
Перед польотом собак очікували активні тренування. Їх привчали до одягу, автоматичної годівниці, тривалого перебування в невеликому замкнутому просторі. Їх тестували на центрифузі і вібростенді.
Мета польоту
Метою експерименту було провести добовий орбітальний політ і повернути собак на Землю в спусковому апараті. Про всяк випадок тварин готували до 8-добової подорожі.
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Старт!
19 серпня 1960 року об 11:44 за київським часом з космодрому Байконур, зі стартового комплексу № 1 було здійснено запуск космічного корабля-супутника на орбіту. Підготовкою корабля до запуску керував особисто Сергій Корольов.
Капсула в якій перебували тварини (Меморіальний музей космонавтики)
Собаки були в космосі не одні
Крім Білки і Стрілки в катапультованому контейнері знаходилися 12 мишей, комахи, рослини, грибкові культури, насіння кукурудзи, пшениці, гороху, цибулі, деякі види мікробів та інші біооб'єкти. А за межами контейнера в кабіні корабля були розміщені 28 лабораторних мишей та 2 білі щури.
Політ Білки та Стрілки позначився на польоті Гагаріна
Корабель з собаками на борту здійснив 17 повних обертів навколо Землі. Стрілка відчувала себе нормально, Білка після четвертого витка стала вкрай неспокійною, метушилася і намагалася звільнитися від елементів кріплення, що свідчило про погіршення її самопочуття. Жодних відхилень у поведінці післяполітні аналізи не виявили. Саме поведінка Білки призвела до рішення провести лише одновитковий політ за участю людини.
Саме політ Білки і Стрілки дав змогу зробити висновки про можливість людини здійснити орбітальний політ навколо Землі. В ході місії були отримані унікальні наукові дані про вплив факторів космічного польоту на фізіологічні, біохімічні, генетичні та цитологічні системи тварин і рослин.
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Життя після польоту
Після завершення історичної місії легендарні собаки жили у вольєрі Інституту авіаційної та космічної медицини, звідки їх возили на покази в дитячі сади, школи і дитячі будинки. Через кілька місяців Стрілка принесла потомство – шість абсолютно здорових щенят. Одного з них – самку на ім'я Пушинка – Хрущов подарував дружині Президента США Джона Кеннеді Жаклін та їх дочці Керолайн.
Білка та Стрілка дожили до глибокої старості і померли природною смертю. Опудала собак наразі перебувають у Меморіальному музеї космонавтики.