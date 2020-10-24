У Китаї на аукціоні продали телефонний номер 77777777. Він приніс власникові майже 600 тисяч доларів США. Це врятувало його від смертної кари.

Телефонний номер 77777777 збагатив свого власника та врятував його від смертної кари. Про це пише китайське видання My drivers.

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Що сталося

У 2013 році пан Лі отримав партію будівельних матеріалів, і не зміг оплатити товар, заборгувавши близько 90 тисяч доларів. Постачальник, містер Ван, чекав п'ять років, а потім подав позов до народного суду міста Мішань. Суд зобов'язав Лі повернули борг, але грошей той не мав. У 2020 році Ван пішов у Національну судову систему розслідування і контролю за примусовим стягненням грошей, проте Лі запевняв, що у нього немає ні грошей, ні майна, продаж якого міг би цілком покрити борг. Проте, сам того не усвідомлюючи, він помилявся.

Боржнику загрожувала кримінальна справа, максимальне покарання за якою – смертна кара. Суд вважав, що Лі навмисно відмовляється від погашення боргу і збирався застосувати до нього максимально сувору міру покарання.

Серед майна пристави знайшли телефонний номер 77777777. Його вилучили та виставили на публічний аукціон. Лі навіть не міг припустити, що його номер коштує так дорого. Покупець, що побажав залишитись анонімним, заплатив 600 тисяч доларів за лот. Це дозволило Лі розплатитись з боргами, вирішити інші фінансові проблеми, які накопичилися за останні роки, і стати відносно багатою людиною — на його рахунку залишилося ще близько 500 000 доларів.

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Лі заявив, що цей номер дістався йому багато років тому абсолютно безкоштовно і випадково.

600 тисяч доларів – не найбільша ціна, яку платили за телефонний номер. У 2006 році номер 6666666 був проданий в Китаї за 2,75 мільйона доларів.