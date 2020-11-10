З китайського космодрому Тайюань запустили ракету-носій Long March 6. Вона доставила тринадцять супутників на орбіту Землі. Один з них є першим у світі випробувальним супутником зв'язку шостого покоління.

Супутник, також відомий як Tinyan 05, створила компанія Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з китайським університетом електронних наук і технологій, а також компанією Beijing Weinaxingkong Technology, пише Gizchina.

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Що відомо

Основною метою супутника є дистанційне зондування Землі. Він застосовується у різних сферах, таких як міське будівництво, моніторинг стихійних лих та інші.

Крім того, Tinyan 05 буде тестувати терагерцеві комунікаційні технології. Супутник важить 70 кілограмів і обладнаний апаратурою, необхідною для випробувань терагерцевого зв'язку.

Зв'язок в терагерцевому діапазоні має багато переваг, серед яких висока швидкість передачі даних і простота інтеграції. Це одна з ключових технологій зв'язку шостого покоління, яка має великі перспективи в області наземних і космічних комунікацій.

Професор Сюй Яншен звертає увагу, що Tinyan 05 є першим у світі супутником 6G. Він знаменує собою прорив в освоєнні технологій космічного зв'язку терагерцевого діапазону в аерокосмічній галузі Китаю.