Перший у світі: Китай вивів на орбіту супутник зв'язку 6G
З китайського космодрому Тайюань запустили ракету-носій Long March 6. Вона доставила тринадцять супутників на орбіту Землі. Один з них є першим у світі випробувальним супутником зв'язку шостого покоління.
Супутник, також відомий як Tinyan 05, створила компанія Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з китайським університетом електронних наук і технологій, а також компанією Beijing Weinaxingkong Technology, пише Gizchina.
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Що відомо
Основною метою супутника є дистанційне зондування Землі. Він застосовується у різних сферах, таких як міське будівництво, моніторинг стихійних лих та інші.
Крім того, Tinyan 05 буде тестувати терагерцеві комунікаційні технології. Супутник важить 70 кілограмів і обладнаний апаратурою, необхідною для випробувань терагерцевого зв'язку.
Зв'язок в терагерцевому діапазоні має багато переваг, серед яких висока швидкість передачі даних і простота інтеграції. Це одна з ключових технологій зв'язку шостого покоління, яка має великі перспективи в області наземних і космічних комунікацій.
Професор Сюй Яншен звертає увагу, що Tinyan 05 є першим у світі супутником 6G. Він знаменує собою прорив в освоєнні технологій космічного зв'язку терагерцевого діапазону в аерокосмічній галузі Китаю.
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