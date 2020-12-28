7 трендів на ринку смартфонів, які найбільше дратують
На ринку смартфонів є дуже багато виробників, але більшість об'єднують спільні тренди. Більшість приносять щось нове, але є й такі тренди, які відверто дратують.
Експерти вибрали 7 найбільш дратівливих трендів на ринку смартфонів, які ми спостерігали у 2020 році. Цей своєрідний антирейтинг сформувало видання Android Authority.
До теми Смартфони року: найкращі флагмани, випущені у 2020
7 найдратівливіших трендів
- 5G. Практично всі виробники вирішили додавати до назви своїх 5G-смартфонів слово «5G». Це дійсно дивно, адже на ринку вже достатньо таких смартфонів, є навіть смартфони середнього класу.
- Пластикові корпуси. Дивним виглядає і використання в дорогих смартфонах, які коштують понад тисячу доларів, пластикові корпуси.
- Погані камери. Дратує експертів і той факт, що при наявності роздільної здатності датчика камери на 108 Мп, виробники досі створюють смартфони з 2-мегапіксельними камерами.
- Повільна зарядка. Дуже дратує і підтримка деякими ключовими смартфонами дуже повільної зарядки. Наприклад, максимально популярний iPhone 12 підтримує зарядку потужністю всього 20 Вт.
- Короткий час оновлень ОС. Це проблема бюджетних смартфонів, їхнє оновлення триває кілька років. Google і Samsung оновлюють свої смартфони протягом трьох років.
- Занадто багато смартфонів. Експерти вважають дратівливим той факт, що виробники створюють аж надто багато смартфонів, при цьому їхні характеристики часто майже не відрізняються.
- Ціна. Ну і наостанок експерти хочуть, щоб флагманські смартфони коштували трохи доступніше.
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