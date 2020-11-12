Пандемія внесла чимало змін в роботу бізнесу. Зокрема, змінився підхід до роботи – більшість працівників перейшли на віддалену роботу. Частина з них і нині працює з дому.

При цьому така тенденція збережеться й надалі, вважає директор з розвитку бізнесу центрів обробки даних в компанії Tet Маріс Сперга. Про це він сказав під час круглого столу "Виклики для IT-директорів у 2021 році", інформує 24 канал.

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За словами експерта, всі документи будуть переведені у цифрове середовище. При цьому до 80% офісних робітників і надалі працюватимуть у віддаленому режимі.

Загалом усі учасники круглого столу погодились, що частина робітників навіть після пандемії працюватиме віддалено. Адже таким чином відбувається істотна економія неробочого часу.

Нагадаємо, що кілька всесвітньовідомих гігантів вже заявили про перехід на віддалену роботу. Зокрема, Twitter дозволив працівникам були вдома якзавгодно довго.

У Facebook прогнозують, що вже за 5-10 років половина їхніх усіх працівників будуть мати домашній офіс. Для цього навіть відкрили вакансію людину, що займатиметься налагодженням дистанційної роботи.