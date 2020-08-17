Пандемія коронавірусу змінила життя багатьох людей, адже багато працівників перейшли на віддалену роботу. Про те, як не втрачати продуктивність під час дистанційної роботи – читайте в матеріалі.

Підготовка команди до віддаленої роботи та налагодження комунікації між працівниками й керівництвом – дуже важливі моменти, про які не можна забувати, зазначає 24 канал з посиланням на сервіс Google.

Читайте також "Я потім це зроблю": чому ми прокрастинуємо та як це подолати

Що потрібно для команди

Якщо ви керівник чи менеджер, подбайте про підготовку команди. Переконайтеся, що працівники забезпечені всіма необхідними інструментами та процесами, необхідними для віддаленої роботи.

Для ефективної роботи команди потрібно:

створити робочий чат чи групу;

відкрити доступ до важливих документів, для цього можна створити спільний диск із важливими файлами;

планувати зустрічі заздалегідь і попереджати про це всю команду.

Налагодьте комунікацію

Дуже важливо, щоб під час дистанційної роботи не страждала комунікація.

Щоденні онлайн-зустрічі необхідні, щоб залишатися на зв’язку з колегами. Однак не потрібно витрачати на це цілий день. Звісно, відеоконференції – це хороший інструмент для комунікації, але постійні контакти можуть відволікати. Тому для контролю за виконанням завдань використовуйте чат, спільний документ або швидкий конференц-дзвінок.

Дотримуйтесь робочого етикету. Перевіряйте календарі колег перед тим, як запланувати зустрічі. А коли починаєте розмову в чаті, уточніть, чи зручно зараз розмовляти.

Не забувайте роздавати завдання. Також можете використовувати програми для моніторингу виконання завдань: Jira, Basecamp, Redmine тощо.

Цікаво Як зробити дистанційне навчання ефективним: корисні поради вчителям



Робоче місце має бути комфортним / Фото: pexels.com/uk-ua/@burst

Робоче місце вдома

Для комфортної роботи здому потрібно облаштувати робоче місце, де не буде нічого заважати робочому процесу.

Здається, що вдома буде комфортно будь-де. Але від тривалої роботи на дивані з ноутбуком на колінах може боліти шия або ноги. Тому потрібно спробувати кілька варіантів і обрати найкомфортніший.

Варто також дотримуйтеся такого ж робочого розкладу, як зазвичай. Важливо, відділити роботу та особисте життя.