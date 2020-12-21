Компанія Samsung, здебільшого, надає актуальні оновлення мобільної операційної системи Android для своїх смартфонів протягом трьох років. Однак ентузіастам вдалось поставити нову Android 11 на смартфон 2011 року випуску.

Як передає Xda-developers.com, нову версію Android поставили на Samsung Galaxy S 2.

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Як це вдалось

Ентузіасти зуміли адаптувати збірку LineageOS 18.1 для цього старенького смартфона. Варто відзначити, що поки не всі функції пристрою працюють як належне, тому виправлення і поліпшення збирання ще триває.

Установка LineageOS 18.1 на базі Android 11 здійснюється за допомогою утиліти Odin, використовуваної для прошивки смартфонів і мобільних пристроїв.

При цьому смартфон отримав цілком працездатний інтерфейс системи, можливість підключатися до Wi-Fi, використовувати камеру і відтворювати звук. А от з радіоінтерфейсом є певні проблеми: в LineageOS 18.1 реалізована можливість прийому дзвінків, але з зазначеним апаратом функція поки несумісна.

Нагадаємо, що останнім офіційними оновленням для Galaxy S2 був Android 4.1.2 Jelly Bean. А на старті продажів пристрій був доступний із Android 2.3 Gingerbread.