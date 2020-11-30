Дослідницьке агентство Strategy Analytics підвело підсумки третього кварталу і з'ясувало, що лише дві компанії заробили практично весь прибуток на ринку смартфонів.

Компанія Samsung поставила новий рекорд за останні 6 років, зібравши з ринку смартфонів 32,6 відсотка прибутку в третьому кварталі. Про це пише Yonhap News Agency.

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Що відомо

У Apple ситуація ще краща – купертинівці заробили 60,5 відсотка від прибутку на ринку смартфонів. Однак цей показник зменшився. Раніше Apple показала прибутки у 66,9 відсотка від усього обороту.

За словами аналітиків, зміщений запуск лінійки iPhone 12 позначився на операційній маржі Apple. Цього року вона склала 21 відсоток, що на 2 відсотки нижче, ніж роком раніше. У Samsung цей показник навпаки виріс – з 11 до 14 відсотків.

За продажами смартфонів в штуках лідирує Samsung з показником 21,9 відсотка, слідом йдуть Huawei з показником 14,1 відсотка і Xiaomi з 12,7 відсотка. Apple займає лише 4-й рядок з часткою 11,9 відсотка.