Стартап з Бостона розробив ШІ-платформу ActivEdge для збору даних під час операцій і допомоги хірургам за допомогою візуалізації внутрішніх органів в режимі реального часу. Кінцева мета Activ Surgical – створення робота, який спочатку буде підтримувати операції за участю людини, а потім повністю витіснить її.

Роботизована хірургія почала розвиватися ще у 1980-х роках, а першим успішним прототипом став робот Da Vinci. Зараз у США випущено понад 6000 таких роботів, а кількість проведених ними операцій перевалила за позначку в 2 мільйони, розповідає TechCrunch.

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Варто зазначити, що робот Da Vimci не замінює людини, а працює як підмога для хірурга-оператора, який керує маніпуляторами. Інженери Activ Surgical підтримують такий тип взаємодії, хоча і вважають, що це перехідний етап перед повною автоматизацією.

"Майбутнє хірургії – це колаборація. Судження і мудрість людини можуть бути доповнені точністю робототехніки", – заявляє генеральний директор Тодд Усен.

Особливість системи ActivEdge

ActivEdge – це програмна система для штучного інтелекту і машинного навчання, що збирає дані за допомогою датчиків, які кріпляться до хірургічного обладнання. Спочатку Activ Surgical буде працювати над інтеграцією своєї технології в 2,2 мільйона лапароскопічних операцій, які здійснюються щорічно. ActivEdge застосують при холецистектомії, колектомії, гістеректомії і гастректомії.

Компанія буде використовувати найбільш популярний процес флуоресцентної візуалізації, який раніше не був доступний в режимі реального часу. Апаратні технології Activ Surgical вже можуть бути підключені до лапароскопічної і артроскопічної систем.

В майбутньому Усен планує довести пристрій до самостійного розуміння хірургічних процесів і запропонувати ПЗ для роботів-хірургів нового покоління.

"Ми хочемо зробити хірургію більш надійної, беручи до уваги всі переваги автономної робототехніки і доводячи її до реальної практики, щоб довести життєздатність нашого концепту", – говорить Тодд Усен.

Що змінить нова роботизована система

Програмне та апаратне забезпечення Activ направлено на скорочення медичних помилок, які щорічно приводять до смерті 400 000 чоловік в США. Помилка людини в системі охорони здоров'я – третя за значимістю причина смерті після серцевих нападів і раку, а 26% цих помилок відбувається під час операції. Крім того, лікарні та інші медичні установи зазнають збитків в 36 мільярдів щороку через людський фактор.

Activ Surgical вже привернула інвестиції в розмірі 15 мільйонів доларів від конгломерату ARTIS Ventures. Участь в раунді фінансування взяли провідні венчурні фонди, включаючи LRVHealth, DNS Capital, GreatPoint Ventures, Tao Capital Partners і Rising Tide VC.