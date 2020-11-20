Microsoft активно працює над розвитком операційки Windows 10 для ARM. А один з ентузіастів зумів запустити десктопну версію графічного редактора Photoshop на старому смартфоні Microsoft Lumia.

Смартфон Microsoft Lumia працює під управлінням модифікованої під архітектуру ARM версії Windows 10. Раніше група ентузіастів змогла перенести операційну систему на моделі Lumia 950 і 950 XL, попри те, що сама Microsoft відмовилася від подальшого розвитку серії Lumia, повідомляє Gizmochina.

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Photoshop на смартфоні Lumia 950

Нещодавно Adobe випустила бета-версію потужного графічного редактора Photoshop для платформи Windows 10 ARM. Цим і скористався ентузіаст, запустивши софт на Lumia. Ще ж і надто, є інформація про те, що розробникам вже вдалося додати підтримку функції Continuum, а також запустити повноцінну "звонилку" і реалізувати визначення SIM-карти. І це при тому, що ґаджет працює на Windows 10, під яку він не розроблявся.

Звісно не варто очікувати, що Photoshop працюватиме належним чином на модифікованому смартфоні, якому близько п’яти років, але цікаво спостерігати, як розробники досягають такого прогресу, стимулюючи розвиток Windows на проєкті ARM.