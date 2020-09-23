Китайській компанії Xiaomi часто закидають копіювання фішок інших виробників. Однак, цього разу жертвою плагіату стала сама китайська компанія – їхня цікава розробка запрацювала у Photoshop.

Разом із смартфонами Xiaomi Mi CC9 виробник додав у фірмовий додаток MIUI нову функцію, яка дає змогу змінювати небо на фотографіях, передає ixbt.com.

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Зараз функція доступна на різних моделях смартфонів Xiaomi і Redmi.

Після цього компанія Adobe заявила, що додала схожу функцію для Photoshop. Щоправда, користувачам буде доступно більше налаштувань.

Нова функція у Photoshop: відео

Детальніше

Наразі ця нова функція працює у тестовому режимі. В жовтні має відбутись презентація. де Adobe анонсує нову послугу офіційно. при цьому розробники вже опублікували відеоролик, в якому показали роботу Sky Replacement в Photoshop.

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За допомогою цієї функції користувачі зможуть вибирати з різних готових варіантів неба, а також створювати власні проєкти.