Експертна Асоціація Зображення і Звуку (EISA) відзначила відразу два пристрої китайського виробника електроніки Huawei престижними нагородами.

Одним з ґаджетів став флагманський смартфон актуальної фірмової лінійки під назвою P40 Pro, а друга премія дісталася розумному годиннику Huawei.

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Huawei P40 Pro

Пристрій був названий "Смартфоном з кращою камерою 2020-2021 років". За оцінкою асоціації, пристрій відмінно підходить для створення якісних фотографій.



Смартфон Huawei P40 Pro

Смартфон оснащений основний 50-мегапіксельною камерою з датчиком Ultra Vision з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією зображення, а також 12-мегапіксельним перископічним сенсором з п'ятикратним оптичним зумом і ширококутної камерою на 40 Мп, здатною поліпшити якість запису відео.

Гаджет також отримав 3D-датчик глибини і підтримку ШІ-алгоритмів для корекції фотографій. Все це дає користувачам доступ до нових функцій, які, як стверджують представники EISA, "роблять значний прорив для розвитку технології камери смартфона".

Huawei Watch GT 2

Нагороду "Кращий розумний годинник в 2020-2021 році", в свою чергу, отримав пристрій Huawei Watch GT 2. На думку журі, при їх розробці виробник об'єднав всі тренди цієї категорії пристроїв: дизайн, AMOLED-дисплей і зручність управління.



Розумний годинник Huawei Watch GT 2

Ґаджет з автономністю до двох тижнів може аналізувати 15 професійних спортивних режимів і записувати понад 85 індивідуальних програм тренування. Завдяки технології TruSleep смарт-годинник відстежує якість сну, пульс і рівень стресу, а спеціальний датчик допомагає визначати рівень кисню в крові (SpO2).

До складу членів журі EISA входять журналісти різноспрямованих ЗМІ з 29 країн, кожна з яких висвітлює одну або кілька тем: фотографія, мобільні пристрої, аудіо/домашні кінотеатри, автомобільна електроніка. Щорічно представники EISA номінують на премію гаджети, які вони вважають найбільш видатними в кожній з категорій.