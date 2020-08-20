Ґаджети Huawei отримали дві престижні нагороди EISA
Експертна Асоціація Зображення і Звуку (EISA) відзначила відразу два пристрої китайського виробника електроніки Huawei престижними нагородами.
Одним з ґаджетів став флагманський смартфон актуальної фірмової лінійки під назвою P40 Pro, а друга премія дісталася розумному годиннику Huawei.
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Huawei P40 Pro
Пристрій був названий "Смартфоном з кращою камерою 2020-2021 років". За оцінкою асоціації, пристрій відмінно підходить для створення якісних фотографій.
Смартфон оснащений основний 50-мегапіксельною камерою з датчиком Ultra Vision з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією зображення, а також 12-мегапіксельним перископічним сенсором з п'ятикратним оптичним зумом і ширококутної камерою на 40 Мп, здатною поліпшити якість запису відео.
Гаджет також отримав 3D-датчик глибини і підтримку ШІ-алгоритмів для корекції фотографій. Все це дає користувачам доступ до нових функцій, які, як стверджують представники EISA, "роблять значний прорив для розвитку технології камери смартфона".
Huawei Watch GT 2
Нагороду "Кращий розумний годинник в 2020-2021 році", в свою чергу, отримав пристрій Huawei Watch GT 2. На думку журі, при їх розробці виробник об'єднав всі тренди цієї категорії пристроїв: дизайн, AMOLED-дисплей і зручність управління.
Розумний годинник Huawei Watch GT 2
Ґаджет з автономністю до двох тижнів може аналізувати 15 професійних спортивних режимів і записувати понад 85 індивідуальних програм тренування. Завдяки технології TruSleep смарт-годинник відстежує якість сну, пульс і рівень стресу, а спеціальний датчик допомагає визначати рівень кисню в крові (SpO2).