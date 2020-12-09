Європейське агентство лікарських засобів, яке в тому числі займається й сертифікацією вакцин від коронавірусу, атакували хакери. Почали розслідування.

Організація в даний момент займається сертифікацією кількох вакцин від коронавірусу, які призначені для ЄС. Про кібератаку Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило 9 грудня на своєму сайті.

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Що відбувається

Подробиць ситуації поки не розкривають, посилаючись на заборону, пов'язану зі слідством. Правоохоронні органи вже займаються цим питанням.

Європейське агентство лікарських засобів стало об'єктом кібератаки. Агентство швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними структурами,

– написали на сайті організації.

EMA організує публічну зустріч 11 грудня 2020 року для інформування європейських громадян про регуляторні процеси ЄС щодо затвердження вакцин проти COVID-19 та роль Агентства у їх розробці, оцінці, затвердженні та моніторингу безпеки.

До кінця грудня буде вирішено питання з приводу вакцин Pfizer і BioNTech – чи безпечні вони, та чи можна починати їхній продаж. Крім того, в EMA оголошували про аналогічний процес щодо вакцини Moderna та препарату від компанії Janssen-Cilag International.