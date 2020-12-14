Розробник приватного браузера Brave представив агрегатор новин, який не дозволить відстежити інтереси користувача. Він дозволяє читати новини, не залишаючи ніяких слідів у мережі.

Ідея полягає в тому, щоб не можна було пов'язати конкретного користувача з сайтами, статтями і темами новин, які його цікавлять. Про це розповідають розробники.

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Що відомо

Brave Today не залишає слідів ні для Brave, ні для провайдерів, ні для будь-яких інших сторонніх осіб.

Найчастіше новинні ресурси використовують одну мережу дистрибуції вмісту (СDN). Це дозволяє фіксувати як IP-адреси користувачів, так і їх стрічку новин. Це дозволяє складати детальний профіль смаків та інтересів читача.

Brave Today використовує інший підхід. В даному випадку IP-адреса користувача відділяється від контенту. Це відбувається завдяки так званому балансувальнику навантаження, який отримує від користувача зашифрований TLS-трафік, а потім транслює його в СDN. Балансувальник фіксує IP-адресу користувача, але не може "побачити" зашифрований контент, який шукає користувач, а CDN навпаки — фіксує трафік, але не отримує доступу до IP-адресою. Потім відповіді доставляються в зворотному порядку.

Щоб запобігти зіставленню даних, Brave використовуватиме різних постачальників балансування навантаження і доставки контенту.

Дивіться демонстрацію можливостей нового ресурсу: відео