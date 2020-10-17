В Австралії будуть використовувати штучний інтелект для оформлення розлучень. Він допомагатиме у вирішенні спірних питань юридичного характеру.

Національна юридична допомога Австралії розробила додаток Amica на основі штучного інтелекту, повідомляє The Next Web.

Цікаво Штучний інтелект навчили шукати людей без маски

Як це працює

Через карантин сімейні суди Австралії перевантажені, що призводить до великих затримок у судовій системі. Спостерігається різке збільшення кількості пар, які звертаються за порадою щодо розлучення. Тому уряд Австралії підтримав використання Amica для тих, хто перебуває в таких обставинах.

Відомо, що додаток допомагатиме справедливо ділити майно і домовлятися про виховання дітей. Використовуючи дані з аналогічних випадків в минулому, Amica буде пропонувати кілька варіантів рішення в залежності від обставин.



Штучний інтелект спростить розлучення в Австралії​ / фото: Getty images

ШІ в Австралії

Цікаво, що це не єдиний інструмент такого роду в правовому полі. В Австралії також використовується ряд сімейних юридичних послуг, що працюють на основі штучного інтелекту, зокрема Penda і Adieu.

Перше має на меті допомогти жертвам сімейного насильства, надаючи безкоштовну правову допомогу та юридичні консультації, не вимагаючи зустрічі з юристом.

Adieu дає змогу парам досягти мирних фінансових та батьківських угод, може направити пари до посередників, юристів або фінансових радників, якщо це потрібно.

До теми Штучний інтелект знайшов 50 нових екзопланет

Такі засоби штучного інтелекту, як Amica та Adieu, дозволяють парам самостійно вирішувати проблеми та уникати повільного та дорогого судового процесу. Особливо це стосується пар, які розпочали процес розлучення під час пандемії коронавірусу.