Вже в наступному році ми можемо побачити нове покоління бездротових фірмових навушників Apple – AirPods 3. Авторитетний аналітик Tianfeng International Го Мінджіу додав нові дані про майбутню новинку.

За інформацією Го Мінджіу, AirPods 3 отримають дизайн, як у AirPods Pro, передає ilenta.com.

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При цьому новинка має мати специфікації не гірші, ніж у AirPods Pro. Та про які саме функції йдеться аналітик не уточнив.

Він додав, що Apple планує запустити масове виробництво AirPods 3 в першій половині 2021 року, одночасно припинивши виробляти AirPods 2.

Що ще цікавого Раніше інший відомий інсайдер Мінг-Чі Куо повідомив, що у комплект поставки смартфонів серії iPhone 12, які мають презентувати цієї осені, не додадуть жодних навушників, навіть дротових EarPods. Таким чином Apple спробує збільшити попит на бездротові AirPods. Ще один цікавий факт, який повідомив аналітик, що у другій половині 2020 року компанія запустить рекламну кампанію, для підтримки продажів AirPods. Ймовірно, пристрої будуть продаватися за зниженою ціною.

Ціна

Щодо ціни, то тут Мінг-Чі Куо не надав даних, але можна припустити, що вона буде наближеною до вартості моделі AirPods 2, тобто 199 доларів (5 400 гривень).

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Наголосимо, що Мінг-Чі Куо – є відомим аналітиком, і його прогнози щодо Apple часто виявляються вірними.