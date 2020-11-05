Хоч жодної інформації немає про дату анонсу нових бездротових навушників від Apple – AirPods 3 – та інсайдери вже публікують їхнє зображення. Щоправда, достовірної інформації, що на фото саме майбутня новинка Apple – підтвердження немає.

Як передає wccftech.com, базова модель перебирає характерні риси AirPods Pro, але в зменшеному корпусі.

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Китайські інсайдери також показали рентгенівський знімок навушників, начебто з AirPods 3, поміщених в комплектний зарядний кейс.

Так можуть виглядати AirPods 3 / Фото wccftech.com

Що ще відомо

То, що третя версія AirPods буде в значно компактнішому розмірі, ніж попередники, раніше повідомляли й інші інсайдери.

Також витоки повідомляли, що Apple не лише активно працює над розширенням функціональності AirPods 3, але й намагається зменшити розмір девайсу, зберігши її автономність на рівні попередників.

AirPods 3 показали на рентгенівських фото / Фото wccftech.com

Щодо наявності функції активного шумозаглушення в AirPods 3, то про це інформації немає. Але будемо сподіватись, що цією технологією новинку не обділять.

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Ціна та дата анонсу

10 листопада Apple запланувала чергову презентацію. Розклад заходу, як завжди, тримають в таємниці. Однак, можна припустити, що саме тоді відбудеться прем'єра AirPods 3.

Щодо ціни, теж інформації поки немає. Передбачувана вартість новинки – 199 доларів (майже 6 тисяч гривень).