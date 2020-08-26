AirPods 3 здивують: Apple готує унікальні навушники
Компанія Apple готує нове покоління фірмових бездротових навушників AirPods 3. Випуском нового девайсу компанія має здивувати, адже інженери працюють над абсолютно новим дизайном.
Про це кажуть інсайдери з LeaksApplePro на сторінці каналу у Twitter.
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Виробник планує повністю змінити зовнішній вигляд, який мали два попередні покоління, та який активно наслідували інші виробники.
Деталі
Що стосується нового дизайну, то інформації немає. Є ймовірність, що Apple вдасться до рішення, яке втілив Samsung з Galaxy Buds Live. Ця модель теж отримала незвичайну, але в той же час більш ергономічну і оригінальну форму.
Раніше 24 канал писав, що Apple запатентувала гібридну аудіосистему, побудовану на принципі провідності звуку через кістки черепа.
Ця технологія дає змогу почути музику без традиційних навушників, а через вібрації певними точками черепа.