Компанія Apple готує нове покоління фірмових бездротових навушників AirPods 3. Випуском нового девайсу компанія має здивувати, адже інженери працюють над абсолютно новим дизайном.

Про це кажуть інсайдери з LeaksApplePro на сторінці каналу у Twitter.

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Виробник планує повністю змінити зовнішній вигляд, який мали два попередні покоління, та який активно наслідували інші виробники.

Apple definitely discontinuing AirPods 1/2 design. — Leaks (@LeaksApplePro) August 24, 2020

Деталі

Що стосується нового дизайну, то інформації немає. Є ймовірність, що Apple вдасться до рішення, яке втілив Samsung з Galaxy Buds Live. Ця модель теж отримала незвичайну, але в той же час більш ергономічну і оригінальну форму.

Раніше 24 канал писав, що Apple запатентувала гібридну аудіосистему, побудовану на принципі провідності звуку через кістки черепа.

Ця технологія дає змогу почути музику без традиційних навушників, а через вібрації певними точками черепа.