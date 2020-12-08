Низка чуток та зливів нарешті підтвердилися – Apple офіційно представила свої перші накладні навушники під назвою AirPods Max. Навушники відрізняються підтримкою фірмового функціоналу інших моделей AirPods, такого як максимально просте підключення до техніки Apple, активне шумозаглушення і технологія просторового звучання.

За заявою Apple, дизайн AirPods Max розроблено таким чином, щоб вони оптимально прилягали до голови будь-якої форми. Широка верхня частина покрита сітчастою тканиною рівномірно розподіляє вагу навушників, а телескопічні дужки фіксуються в обраному положенні для забезпечення ідеального прилягання амбушур до вух.

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Особливості AirPods Max

Управління навушниками: регулювання гучності, перемикання треків, відповідь на телефонні дзвінки і виклик Siri здійснюється за допомогою коліщатка Digital Crown, знайомого власникам годинників Apple Watch.

"Залізо"

У навушниках використовуються 40-мм динамічні драйвери з двома кільцевими неодимовими магнітами. У компанії запевняють, що за принципом роботи вони схожі з динаміками в професійних підлогових колонках. У кожному навушнику встановлено по одному десятиядерному процесору Apple H1. Вони дозволяють блокувати зовнішні шуми й підлаштовувати звук з урахуванням положення і якості прилягання навушників.

Шумозаглушення

Для роботи системи шумозаглушення в AirPods Max використовуються вісім мікрофонів: шість спрямовані назовні і вловлюють зовнішні шуми, а ще два спрямовані всередину і оцінюють звук, який чує користувач. Спрямовані мікрофони розпізнають голос власника під час розмови по телефону, в результаті чого співрозмовник чує його добре в будь-яких умовах.

Фото AirPods Max

Звук

Функція адаптивного еквалайзера підлаштовує звук з урахуванням положення навушників на голові. Для цього мікрофони, що спрямовані всередину, вимірюють характеристики аудіо, яке чує користувач. На підставі отриманих даних виконується коригування частот. При перегляді фільмів і серіалів просторове аудіо і функція динамічного відслідковування рухів голови створюють відчуття об'ємного звуку.

Автономність

На одному заряді AirPods Max здатні пропрацювати до 20 годин в режимі прослуховування музики, перегляду фільмів і розмов по телефону. Заряджаються вони через фірмовий роз'єм Lightning. Вказується, що 5 хвилин підзарядки вистачає на 1,5 години прослуховування.

Ціна AirPods Max

У США навушники AirPods Max коштують 549 доларів (≈ 15 407 гривень). У комплект поставки входять фірмовий м'який чохол для зберігання і кабель Lightning/USB Type-C, крім того при замовленні можна вказати гравіювання, яке буде додано на навушники..