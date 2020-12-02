Фірмові бездротові навушники Apple - AirPods Pro істотно подешевшали. Знижка відбувається в рамках масових розпродажів у США. Тож користувачі можуть придбати новинку зі знижкою 60 доларів.

Зокрема, AirPods Pro зі знижкою можна придбати у магазині Woot, там вони коштують 190 доларів (5 400 гривень), повідомляє phonearena.com.

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До речі, Woot в основному спеціалізується на продажу відновленої електроніки за нижчими цінами, але у випадку з Apple AirPods Pro мова йде про абсолютно нові моделі. На них поширюється стандартна річна гарантія, що надає Apple.

Де ще діють знижки

Також знижку на навушники пропонує Best Buy. Тут за AirPods Pro просять трохи більше – 220 доларів (6 200 гривень).

Цікаво, що більш популярні платформи, як Amazon і Walmart, продають навушники без знижки за 250 доларів, однак через високий попит моделі наразі недоступні.

Експерти кажуть, що попит на AirPods лише ростиме.За оцінкою аналітика інвестиційного банку Wedbush Деніела Айвза, в цьому році Apple може продати 90 мільйонів AirPods, а в наступному році – 115 мільйонів моделей.