У 2020 році на ринок було відвантажено 600 мільйонів копій та підробок бездротових навушників AirPods. У той же час поставки оригінальних AirPods істотно програють, складаючи близько 80 мільйонів одиниць.

Цікаво, що навіть недорогі навушники зараз демонструють хорошу якість звучання. Багато з них отримали системи шумозаглушення, передає Mydrivers.

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Як це вдалось

Як кажуть експерти, головна причина – істотно нижча вартість копії або схожої моделі, порівняно з AirPods.

При цьому ринок повністю бездротових гарнітур останні роки дуже активно розвивається. Відповідно і попит на такі навушники постійно зростає.

Виробники мобільних телефонів, такі як Huawei і Xiaomi, і виробники аудіосистеми, такі як Edifier і 1more, поступово скорочують розрив з продуктами Apple з точки зору дизайну і продуктивності. У той же час, їхні навушники є широкому ціновому діапазоні.

Ситуацію розуміє і Apple. Саме тому виробник вирішив не додавати стандартні навушники у комплекті поставки нових смартфонів iPhone 12. Таким чином намагаються збільшити продажі AirPods.