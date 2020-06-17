Фірмові навушники від Apple – AirPods – буквально вибухнули у вухах у свого власника. Принаймні про це пишуть користувачі китайської соціальної мережі Weibo.

Як інформує gizmochina.com, постраждав 23-річний китаєць Чжен Тані. Він використовував навушники як гарнітуру і в момент вибуху спілкувався по телефону.

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Що з постраждалим

В результаті вибуху хлопець отримав серйозну травму вуха. Медики діагностували Чжен Тані розрив шкіри передньої стінки правого слухового проходу.



AirPod вибухнув під час розмови / Фото: Weibo

Також хлопець втратив слух. Він досі відчуває сильний біль у вусі. На щастя, лікарі кажуть, що він вже йде на поправку.

Як доказ, що травму вуха спричинили саме навушники, хлопець надав висновок з Першої дочірньої лікарні університету Чженчжоу.

Що кажуть в Apple

На скандал відреагувала компанія-виробник навушників. Експерти Apple забрали модель, що вибухнула, для проведення ретельної експертизи. На основі цих даних вони і зроблять висновок.