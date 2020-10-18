Компанія Xiaomi представила новий цікавий девайс – це вушний термометр Xiaomi Mijia Ear Thermometer. Розробник каже, що апарат здатний вимірювати температуру тіла за лічені секунди.

За традицією, новинку спочатку представили на фірмовій краудфандинговій платформі, передає igeekphone.com.

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Що цікавого

Це компактний пристрій, однак в компанії запевняють, він є високоточним датчиком температури. Він здатний вимірювати температуру з похибкою до 0,1 градуса.

Також новинка оснащена світлодіодним цифровим дисплеєм. Корпус має білий колір з однією кнопкою для увімкнення. У комплект приладу також входить спеціальний чохол для зберігання і перенесення.

Цікаво, що для комфортного використання датчик пристрою може змінювати кут по відношенню до корпусу. Це дає змогу краще адаптуватися до фізіологічної кривизни слухового проходу.

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Ціна

Вартість новинки на етапі збору коштів складає приблизно 28 доларів (800 гривень).