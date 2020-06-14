Компанія Xiaomi представила дуже актуальну розробку – це новий портативний вентилятор MIJIA DC Portable Fan. Цікаво, що продукт отримав подвійний циркуляційний вентилятор, який імітує природний вітер.

Як передає Gizmochina, MIJIA DC Portable Fan створює прямий потік повітря, що досягає відстані 10 метрів.

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Що ще цікавого

Портативний вентилятор вміє крутитися на всі 4 сторони: вліво і вправо на 120 градусів, а також вгору і вниз на 90 градусів.

Пристрій є компактним та легким. Він оснащений енергозберігаючою технологією, що забезпечує споживання менше 1 кВт/год протягом 40 годин безперервного використання. Також він отримав також безщітковий двигун, що дає змогу обрати 5 різних рівнів регулювання швидкості вітру.

MIJIA DC Portable Fan має розумні функції / Фото: Gizmochina

MIJIA DC Portable Fan відноситься до класу розумних пристроїв від Xiaomi. Тож його можна підключити до системи розумного будинку через додаток MIJIA. У цьому мобільному застосунку можна також налаштувати роботу пристрою.

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Крім того, вентилятор підтримує управління голосовим помічником XiaoAI.

Ціна

Xiaomi вже відкрила попередні замовлення в Китаї. Старт продажу – 16 червня. Вартість пристрою складає 299 юанів (це 42 долари або 1100 гривень).