У черговій аварії акумулятор Tesla Model 3 здивував радіусом ураження. Компоненти, які розлетілися в усі боки, пошкодили сусідні будинки.

Власник електромобіля Tesla Model 3 потрапив в аварію. В результаті блок акумуляторних батарей розбився на частини, а самі комплектуючі розлетілися по окрузі, пише видання Engadget з посиланням на дані поліцейського управління міста Корвалліс, штат Орегон, де і стався інцидент.

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Що відомо

Водій Tesla Model 3 їхав зі швидкістю понад 160 км/год і в якийсь момент не впорався з керуванням. В результаті він збив стовп лінії електропередач, пару невеликих дерев і розподільну телефонну коробку. Від цих ударів була порушена герметичність акумуляторного блоку електромобіля, через що його складові почали розлітатися по околиці. Відомо про два випадки, коли паливні комірки потрапили у вікна будинків, що знаходяться поблизу, причому в одному з них паливний елемент впав на ліжко, викликавши невелике загоряння.

В результаті аварії електромобіль був повністю знищений. Одна з шин авто при ударі відірвалася і врізалася в будинок на рівні другого поверху, пошкодивши труби водопостачання. Сам же водій вибрався з авто самостійно і навіть спробував втекти з місця аварії. За даними поліції, він перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Поліція міста звернулася до жителів з проханням звернути увагу на можливу появу на їх ділянках акумуляторних частин, оскільки зібрати їх всі не вдалося. Вони можуть залишатися гарячими, виділяти токсичні випаровування і отруйні речовини протягом 24 годин.