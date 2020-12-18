Акумуляторний пилосос – незамінний гаджет чи непотрібний електровіник? Хтось не уявляє прибирання без такого приладу, інші ж не дуже з ним ладнають. Купувати чи не купувати – ось у чому питання. Придбання пилососа має бути продуманим рішенням, прийнятим з урахуванням ваших потреб. Тому ми розібралися у плюсах та мінусах бездротових пилососів і готові розповісти про його основні переваги та недолік

Плюси бездротового пилососа

1. Мобільність і відсутність дротів.

На відміну від звичайних пилососів, акумуляторні працюють від батареї. Погодьтесь, зручно взяти прилад із собою туди, де раніше доводилось обходитись віником через відсутність можливості підключення до електричної мережі. Це можуть бути сходові зони вашого дому, горище, шафа для одягу чи навіть альтанка у заміському будинку. Вам не потрібно тягнути подовжувач через увесь двір, щоб навести порядок у місці відпочинку, не потрібно міняти розетки з кімнати в кімнату, щоб прибрати все помешкання.

Окремої уваги заслуговує можливість прибирання у салоні автомобіля. Така необхідність з’являється через різноманітні дрібні засмічення між та під сидіннями, куди важко дістатися віником чи рукою.

2. Висока потужність.

Часто вважають, начебто ручні бездротові пилососи здатні лише до легкого наведення порядку, а для повноцінного прибирання всього помешкання його сили всмоктування не вистачить. Проте, це давно не так. Сучасні моделі обладнані потужними моторами та спеціальними щітками, й часто не поступаються потужністю всмоктування своїм громіздким дротовим аналогам. Вони без проблем впораються з крихтами та найдрібнішим сміттям і пилом. До прикладу, можна звернути увагу на серію ProAnimal* від BOSCH. Вся лінійка цих пилососів акцентує на здатності прибирати шерсть домашніх тварин із м’яких меблів та ворсистих килимів. Для цього пилососи укомплектовані спеціальною електрощіткою. У тому числі нею обладнано й бездротову модель BBS81PET.

3. Універсальність використання.

Акумуляторний пилосос пройде всюди. Його можна застосувати для прибирання під низькими меблями, за шафами, під стелею, в автомобілі. Більшість таких приладів мають у комплекті різні насадки, а деякі з них ще й трансформуються в максимально компактну і портативну модель. Це робить його універсальним помічником у прибиранні. Для власників типових квартир бездротовий пилосос легко замінить і дротові аналоги, і ручні пилососи.

4. Компактність.

Для зберігання ручного бездротового пилососа не потрібно багато місця. Такий прилад можна розмістити буквально у кожному кутку помешкання: у шафі, під ліжком чи навіть просто за дверима. Крім того, деякі моделі продаються зі спеціальними тримачами, які кріпляться до стіни і виконують функцію зарядної станції. Таким чином ваш пилосос завжди буде готовий до роботи.

5. Просте очищення контейнера.

Пил і дрібне сміття легко прибирається з контейнера. Є моделі зі знімним контейнером та з відкидною кришкою. За такими контейнерами набагато легше доглядати: їх достатньо витрусити та помити, на відміну від мішкових пилососів.

6. Додаткове очищення повітря.

У пилососа є спеціальний фільтр, який затримує дрібний пил, а також усуває алергени та шкідливі бактерії. Таким чином, прилад не тільки допомагає вам з прибиранням, але й очищає повітря, яким ви дихаєте в квартирі. Як правило, у пилососах використовують спеціальні НЕРА-фільтри, як у великих дротових моделей, або картридж-фільтр із мембраною Pure Air*, як у BBS81PET від BOSCH: у результаті відпрацьоване повітря чистіше, ніж повітря у приміщенні, завдяки фільтрації до 99,9 відсотка пилу.

Мінуси акумуляторних пилососів

1. Мають обмежений час прибирання.

Для типової квартири достатньо 30-40 хвилин роботи пилососа в стандартному режимі. Саме стільки й пропонують сучасні хороші пилососи. Однак для просторого житла на багато кімнат чи великих заміських будинків цього буде все-таки замало – прибирання доведеться ділити на частини, щоб поновити заряд. В якості альтернативи можна звернути увагу на моделі пилососів, що комплектуються двома батареями.

Варто звернути увагу, що окремі моделі можуть працювати й понад годину. Проте лише за умови мінімальної потужності. А її не вистачить для якісного прибирання, особливо, якщо у вас є домашні тварини.

Як приклад, можна знову згадати бездротовий пилосос BBS81PET серії ProAnimal* від BOSCH. Час його роботи становить до 40 хвилин у звичайному режимі.

2. Бояться води.

Ця особливість властива усім пилососам, які не є мийними. Потрапляння води може призвести до поломки. Тому не можна прибирати ними пролиту рідину.

3. Коштують більше, ніж інші типи пилососів.

Попри всі переваги акумуляторних пилососів, за зручність доводиться платити: такий прилад не може похвалитися низькою ціною. Однак, на практиці купівля портативного пилососа виправдана відсутністю потреби купувати витратні матеріали, такі як змінні мішки чи додаткові фільтри, довгим терміном служби, а також зекономленим часом на прибирання.

Висновок

Акумуляторний пилосос – відмінний помічник для підтримання чистоти у вашому домі. Він прекрасно підійде тим, хто цінує комфорт та час, для сімей з дітьми і власників домашніх тварин, за якими в будь-який момент може знадобитися неочікуване прибирання.

Власникам великих помешкань, на прибирання котрих витрачається не одна година, варто звернути увагу на дротові моделі, що комплектуються двома батареями чи мають спеціальні зарядні пристрої для швидкої підзарядки.