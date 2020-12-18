В останні роки світ технологій впевнено рухається у бік бездротових пристроїв. Широке розповсюдження NFC, wireless-навушників, портативних колонок задало потужний та стійкий тренд.

Пилососи ж уже давно завоювали цю нішу. Адже перші бездротові моделі на ринку з’явилися ще на початку двохтисячних. Ще кілька років тому такі пилососи швидко втрачали заряд батареї і довго заряджалися – це був їхній основний мінус. Проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Тож будь-кому знадобиться такий помічник у домі. Ми розповімо, як вибрати найкращу модель.

Основна фішка акумуляторних пилососів – їхня автономність. Приладом можна користуватися, не підключаючи його до електричної мережі. Це дає більшу свободу в прибиранні: можна дістатися до найдальших куточків помешкання. Акумуляторні пристрої компактні, їх легко зберігати, оскільки вони не займають багато місця, іноді їх можна сховати просто за дверима.

Вибираємо пилосос: основні характеристики

При виборі бездротового пилососа необхідно звернути увагу на його дві основні характеристики: ємність батареї та об’єм пилозбірника. Вони й визначають потужність і користь конкретного приладу в різних видах прибирання.

Акумулятор

Від ємності акумулятора залежить час автономної роботи вашого приладу без підзаряджання. Тут перевага у варіантів з літій-іонними батареями, що мають хорошу ємність, а не з нікель-кадмієвими, які можна заряджати лише після повного вичерпання заряду, що може обернутися раптовим розрядженням пилососа у невідповідний момент, і необхідністю чекати його повного зарядження. Літій-іонні батареї швидше заряджаються і повільніше витрачають заряд. Обов’язково зверніть увагу на інструкцію: виробники завжди вказують час роботи без підзаряджання.

Деякі прилади можуть працювати автономно понад годину. Проте, необхідно врахувати, що такий час розрахований з огляду на режим мінімальної потужності, якого не вистачить на якісне прибирання, особливо, якщо в помешканні є домашні тварини. Оптимальний же час роботи хорошого пилососа повинен становити 30-40 хвилин. Цього часу достатньо для прибирання всієї квартири.

У цьому сегменті можна виділити бездротовий пилосос BBS81PET серії ProAnimal* від BOSCH. Час його роботи складає до 40 хвилин у звичайному режимі.

Водночас варто не забувати й про час заряджання, що теж є дуже важливим у процесі користування. Більшість представлених сьогодні моделей на ринку потребують від 4 до 7 годин заряджання. Уже згаданій моделі BBS81PET від BOSCH достатньо 5 годин для повного заряджання, проте цей пилосос також додатково може бути дооснащено спеціальним швидкісним зарядним пристроєм, який впорається всього за 60 хвилин.

Бувають також моделі з додатковою змінною батареєю. У цьому плані також можна виокремити BOSCH BBS81PET, адже його літій-іонна акумуляторна система Power for ALL* не лише може бути придбана окремо як запасна, але й підходить до всієї зеленої лінійки електроприладів Bosch "Дім і Сад" з напругою 18 В. А отже, маючи будь-який з таких приладів, ви можете легко замінити батарею на іншу, взявши її з іншого пристрою.

Об'єм резервуара для збору пилу

Цей показник певною мірою залежить від габаритів самого пилососа. Чим компактніший пристрій, тим менший його контейнер для збору пилу та сміття. Більшість вертикальних акумуляторних пилососів оснащені контейнерами об'ємом 0,4-0,5 літра. Такої місткості вистачає на прибирання площі близько 40-60 квадратних метрів.

Також зверніть увагу на спосіб збору пилу. Кращий варіант – наявність знімного контейнера, а не мішка. З контейнера сміття легше витрусити, й за необхідності його можна помити.

На що ще звернути увагу

Серед додаткових специфікацій, які впливають на зручність акумуляторних пилососів, варто згадати такі:

Розташування робочого блока. Існують моделі з верхнім та нижнім розташуванням. Другий варіант є недостатньо зручним у прибиранні під стелею, адже вся конструкція тягтиме пилосос донизу, втомлюючи руку, а також під шафами, ліжками та диванами, оскільки не може пройти під низькими меблями.

Якщо у вас таких меблів багато і вам потрібне прибирання під ними, краще зупинити вибір на пилососі з мотором і пилозбірником у верхній частині. У таких приладів, як правило, щітка плоска і невеликого розміру.

Тип прибирання . Тут виділяють два традиційні типи: сухе та вологе. Прилади для вологого прибирання мають два додаткові резервуари для води і мийних засобів, що неминуче позначається на їхній вазі. З огляду на те, що акумуляторні пилососи повинні бути легкими, варіант із сухим прибиранням виглядає більш вдало. Адже якщо звичайні пилососи постійно перебувають на підлозі і пересуваються за допомогою коліс, то акумуляторний весь час у вас в руках.

. Тут виділяють два традиційні типи: сухе та вологе. Прилади для вологого прибирання мають два додаткові резервуари для води і мийних засобів, що неминуче позначається на їхній вазі. З огляду на те, що акумуляторні пилососи повинні бути легкими, варіант із сухим прибиранням виглядає більш вдало. Адже якщо звичайні пилососи постійно перебувають на підлозі і пересуваються за допомогою коліс, то акумуляторний весь час у вас в руках. Додаткові насадки. Обов’язковий елемент хорошого пилососа – наявність у комплекті зручних насадок для прибирання різних поверхонь, таких як меблі, штори, вікна, автомобіль та інші. BBS81PET серії ProAnimal від BOSCH, призначені для прибирання шерсті домашніх улюбленців із ворсистих поверхонь – чи то килими, чи м’які меблі.

Обов’язковий елемент хорошого пилососа – наявність у комплекті зручних насадок для прибирання різних поверхонь, таких як меблі, штори, вікна, автомобіль та інші. BBS81PET серії ProAnimal від BOSCH, призначені для прибирання шерсті домашніх улюбленців із ворсистих поверхонь – чи то килими, чи м’які меблі. Керування пристроєм. Сучасні моделі повинні мати на рукоятці всі кнопки для керування: увімкнення та вимкнення, перемикання режимів та інші робочі опції.

І нарешті – фільтрування. Це також один з дуже важливих показників. Адже повітря, яке пилосос викидає назад у приміщення, має бути чистим. Сьогодні найпопулярнішими варіантами є НЕРА-фільтри. Також одними з найефективніших є картриджні фільтри із мембраною Pure Air*, як у BOSCH BBS81PET, які ефективно фільтрують 99,9 відсотка пилу: відпрацьоване повітря чистіше, ніж повітря у домі.

Висновок

При виборі акумуляторного пилососа зверніть увагу на дві основні речі: ємність акумулятора та об’єм пилозбірника. Що довше працюватиме ваш пристрій, то більшу площу ви зможете очистити. Такий пилосос дозволить прибрати навіть за межами дому, де немає доступу до електромережі.

Але не забудьте і про додаткові особливості, такі як насадки, ергономіка та екологічні фільтри, які не забруднюють навколишнє повітря. Не буде зайвою й окрема подовжена щілинна насадка для прибирання в автомобілі.