Українська компанія Алло розширює сферу діяльності. Сервіс офіційно заявив про запуск нового поштово-логістичного оператора на території України.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Алло.

До теми Мінцифри ініціює вивільнення частот для 5G

Деталі

Відтепер Алло буде надавати послуги з доставки та видачі посилок інтернет-замовлень. Щоправда, мова йде про товари, замовлені з сайту allo.ua.

Окрім класичних поштових послуг Алло Express планує надавати комплекс фінансових сервісів. Йдеться про переказ грошових коштів без відкриття рахунків та інші фінансові послуги.

"Розвивати сервіс доставки плануємо за двома напрямками: доставка інтернет-замовлень у будь-яке відділення Алло Express, а також – адресна кур'єрська доставка покупцю", – розповів CEO ГК "Алло" Максим Раскін.

Відділення

Відділення поштового оператора Алло Express будуть розташовані в магазинах Алло у 140 містах України.

Також компанія планує розвивати кілька форматів поштових відділень, у тому числі й за межами їхніх магазинів. У 2021 році всі інтернет-замовлення, оформлені на сайті allo.ua, можна буде отримати у відділеннях Алло Express або за допомогою адресної доставки.