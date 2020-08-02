Протягом майже шести годин члени антимонопольного підкомітету Конгресу допитували глав чотирьох з п'яти найдорожчих ІТ-компаній США – Alphabet, Amazon, Apple і Facebook. Не вистачало лише Microsoft, яка вже піддавалася пильній увазі влади в минулому. Підсумок слухань: всі чотири компанії володіють монопольною владою, деякі слід розділити.

Що відомо про розслідування

Почалося розслідування діяльності Alphabet, Amazon, Apple і Facebook ще минулого року, і вже тоді стало зрозуміло, що воно буде масштабним. З боку влади, крім Палати представників, виступають Федеральна торгова комісія і Міністерство юстиції за підтримки обох партій, повідомляє VentureBeat.

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Восени 2019 року влада 50 штатів США запитала у Google документи про ведення рекламного бізнесу у США. А окрема група з восьми генпрокурорів штатів на чолі з Нью-Йорком почала антимонопольне розслідування відносно найбільшої соцмережі Facebook.

Голова комітету Джерольд Надлер порівняв ці чотири компанії з залізничними монополіями минулого, що володіли можливостями контролю доступу до ринків:

В основі своїй проблема не сильно відрізняється від того, з чим ми стикалися 130 років тому, коли залізні дороги трансформували американське життя – з одного боку, вони дозволили фермерам і виробникам вийти на нові ринки, з іншого – створили умови для виникнення монополій.

Глава підкомітету Девід Сісіллін (з Демократичної партії) наявив, що "будь-який крок однієї з цих компаній може спричинити глибокий та тривалий вплив на сотні мільйонів людей".

За версією конгресмена, кожна компанія використовувала свою інфраструктуру для відстеження ділової активності інших і використовувала ці дані у власних цілях, щоб збільшити потужність на ринку.

Загалом главам компаній дісталося від членів підкомітету далеко не однаково. Більшість питань було адресовано Джеффу Безос з Amazon, Марку Цукербергу з Facebook і Сундару Пічаї з Alphabet головна компанія Google) – кожен з яких звітував перед владою як мінімум протягом 50 хвилин. Чомусь вдвічі менше часу й уваги було приділено главі Apple Тіму Куку.

Amazon

Безосу довелося відповідати за політику Amazon з використання зібраних торговим майданчиком даних, які дозволяють аналізувати попит на продукцію сторонніх продавців і запускати власні аналоги популярних товарів. Безос наголосив, що заборона на таку діяльність – добровільне рішення Amazon, ні в кого іншого такої політики немає, і він не може гарантувати, що це правило ніколи не порушувалось. Але обіцяв розібратися.

Один з конгресменів продемонстрував слайд з внутрішньої презентації Amazon, де наводиться перелік конкурентів компанії і вказується, що "необхідно привести ціни у відповідність до встановлених конкурентами незалежно від того, у скільки це обійдеться".

Пригадали Безосу й історію з продавцем книги про коронавірус, яку тимчасово заборонили до продажу через Amazon.

Alpahbet

Пічаї – йому дісталося найбільше критики – звинувачували в навмисному підвищенні пріоритету власних продуктів і сервісів в результатах пошуку і обмеженні інтересів конкурентів. Крім того, йому пред'явили претензію в порушенні мережевої анонімності і використанні даних, зібраних про користувачів Gmail, для персоналізованої реклами.

Відповідач напирав на те, що Google дає змогу своїм користувачам самостійно вибирати, якими даними і з ким вони готові ділитися.

"Ми нагадуємо користувачам перевіряти налаштування приватності. Один мільярд користувачів так і робить", – сказав він.

Компанії також черговий раз вказали на тісне співробітництво з Китаєм. Тут Пічаї апелюав до заяви про продовження співпраці з американськими військовими за цілою низкою проєктів. Він більше 10 разів повторив тезу про важливість своєї компанії для економіки США. При цьому примудрився кілька разів заявити, що Alpahbet "не така вже й велика компанія". Цікаво, що ту саму тезу щодо Apple кілька разів повторив і Тім Кук.

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Facebook

Попри те, що темою слухань був монополізм і зловживання своїм становищем на ринку, кілька членів республіканської партії накинулися, в основному, на Марка Цукерберга, підозрюючи Facebook в порушенні свободи слова носіїв консервативних поглядів.

Крім цього, Цукербургу поставили багато питань про придбання конкуруючих платформ соціальних мереж, зокрема, Instagram. Судячи з листування, яке потрапило в руки конгресменів, Цукерберг придбав Instagram, оскільки стартап ставав занадто успішним і формував загрозу для Facebook.

"Що добре в стартапах, так це те, що їх можна швидко купити", – писав тоді Цукерберг в одному з листів. На свій захист Марк нагадав, що Facebook вклала багато ресурсів в просування Instagram, і невідомо чи, стала б ця платформа такою популярною самостійно.

Конгресмен Праміла Джайапал поцікавилася у Цукерберга, чи погрожувала компанія скопіювати продукт конкурента, намагаючись поглинути його. Зокрема, згідно з документами Facebook, до угоди з Instargam компанія почала розробляти власний продукт Facebook Camera з аналогічним функціоналом. За словами Джайапал, інвестори Instagram сприйняли створення клону як загрозу. Цукерберг зазначив, що не вважає подібну практику загрозою. На питання, попереджав він творців сервісу Snapchat, що має намір запустити аналогічний продукт, засновник Facebook повідомив, що не пам'ятає подібної розмови.

Apple

Тіму Куку було найпростіше – всі питання стосувалися лише розміщення додатків в App Store. "Apple не має домінуючої ролі на жодному ринку, на якому представлена", – відразу пояснив Кук. На питання, чи дійсно Apple відноситься до всіх розробників додатків однаково справедливо, глава компанії відповів, що йому не відомі випадки порушення цього правила.

Підсумки

На завершення розслідування голова підкомітету Девід Сісілін зробив висновок, що всі чотири компанії володіють монополією на владу. "Сьогодні ми мали можливість вислухати тих, хто приймає рішення в чотирьох найбільш впливових компаніях у світі. Ці слухання зробили для мене очевидним факт, що ці компанії – монополісти і це необхідно регулювати. Вони контролюють маркетплейси, що дозволяє їм робити все що вони захочуть і навіть руйнувати незалежні бізнеси. Це повинно закінчитися", – повідомив Сісілін за підсумками слухань.

Деякі повинні бути розділені, всі слід ретельно відрегулювати і змусити відзвітувати,

– заявив Сісіллін.

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Рекомендації підкомітету за підсумками слухань будуть опубліковані пізніше. Слухання можуть мати найсерйозніші наслідки для ІТ-гігантів. У минулому році лише чутки про початок розслідувань знизили загальну капіталізацію чотирьох компаній на 140 мільярдів доларів.