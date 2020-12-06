Loon, яка належить Alphabet, повідомила про зміни в проєкті, націленому на забезпечення доступу до інтернету жителям сільської місцевості і віддалених регіонів за допомогою гелієвих аеростатів. Для управління навігаційною системою компанія більше не використовує програмне забезпечення, розроблене людиною.

Інтернет-аеростатами тепер керує штучний інтелект. Зокрема, набір алгоритмів, розроблених і виконуваних системою управління польотом на основі глибокого навчання, яка є більш ефективною, ніж колишня програма управління, створена програмістами Loon. Про це пише The Verge.

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Що відомо

В даний час система керує повітряними кулями Loon над Кенією, де в липні Loon запустила свій перший комерційний інтернет-сервіс. До цього кулі тестували в рамках програм з надання допомоги при стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях.

Loon заявила, що її система є першою в світі реалізацією цього типу ШІ в комерційній аерокосмічній сфері. При цьому вона насправді перевершує систему, розроблену людьми.

В рамках нашого тестового моделювання ми змогли не тільки відтворити, але і значно поліпшити нашу навігаційну систему,

— зазначив Сел Кандідо, технічний директор Loon.

В ході першого випробування в реальних умовах в Перу в липні 2019 року керована система штучного інтелекту змагалася з традиційною системою, керованою розробленим фахівцями Loon алгоритмом StationSeeker. Як стверджує Loon, її система може "служити доказом того, що алгоритм може бути корисним для управління складними системами в реальному світі для постійної і динамічної діяльності".